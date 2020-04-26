Netflix1080P

你知道用 Chrome 瀏覽器播放 Netflix 只會有 720P 的畫質嗎？之前只要透過 Chrome 擴充程式就能夠將畫質提升到 1080P，不過由於該擴充程式 Netflix 1080P 已經被下架了，今天小編就來跟大家分享，就算下架了，還是可以安裝 Netflix 1080P 的方法，並讓你成功在 Chrome 上觀看 Netflix 1080P 高畫質影片。你也可以參考：Netflix Hangouts 上班偷看神器，把 Netflix 偽裝成視訊會議畫面

第一步你必須先下載 Netflix 1080P 的封裝檔，已經開源在 Github 上，可以到文章後方，已經幫大家準備好載點了，直接點擊去就可以下載。

Netflix1080P

然後打開你的 Chrome 瀏覽器，找到右上方的功能選單，找到「設定」>「擴充功能」。

Netflix 1080P 怎麼用

點擊位於左上角的「載入未封裝項目」。

Netflix1080P

這時候選取剛剛解壓縮完成的 Netflix 1080P 資料夾。

Netflix 瀏覽器觀看

這時候沒問題的話，可以在 Chrome 瀏覽器右上方看到一個 Netflix 圖示，這樣就代表安裝完成囉！

Netflix 1080P 高畫質

這時候我們用 Netflix 官方提供的測試畫面來測試一下，還沒有安裝 Netflix 1080P 之前，畫面是 720P 沒錯。

Netflix

Netflix 1080P 安裝完成後，點擊一下啟用，並且重新開啟 Netflix 的測試畫面，已經成功升級為 1080P 沒錯！大家趕快點下方載點，升級 Chrome 觀看 Netflix 的畫質吧。

https://github.com/truedread/netflix-1080p/

下載：
netflix-1080p-master.zip（GITHUB下載）
netflix-1080p-master.zip（GOOGLE下載）
netflix-1080p-master.zip（1DRV下載）
netflix-1080p-master.zip（MEDIAFIRE下載）
netflix-1080p-master.zip（RAPIDGATOR下載）
netflix-1080p-master.zip（MEGA下載）
檔案大小：661 KB

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