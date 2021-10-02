熱門韓劇《魷魚遊戲》手遊來啦！趕緊登入 Roblox 遊戲平台與玩家 PK 誰能撐到最後！

看過最近非常熱門的韓劇「魷魚遊戲」了嗎？你知道「魷魚遊戲」也有出手機遊戲嗎？魷魚遊戲是一個在講述一群欠下高利貸背負著龐大欠債壓力的人們，參與只要你獲得第一名，就能獲得 456億韓幣獎金的神祕生存遊戲的故事，那麼現在只要透過 Roblox 遊戲平台，就能與全世界玩家一起體驗「魷魚遊戲」的真實劇情，現在就讓小編在下方教大家如何下載手機版魷魚遊戲以及遊戲玩法吧！想玩電腦經典遊戲的朋友，可參考這篇：EmuOS 超過 40 款懷舊遊戲！

如何透過 Roblox 下載魷魚遊戲？

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首先請先將 Roblox App 下載到手機中，iOS 與 Android 平台都有支援，下載完成後便可開啟 App 進行註冊。

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註冊完畢後，便可點選 Roblox 首頁上方的「搜尋」，輸入「hexa gmae」、「Squid Game」、「 Fish Game」等關鍵字進行搜尋。

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接著你會看到非常多的遊戲版本，我們直接選擇按讚人數最多的遊戲，按下綠色啟動鍵就能開始遊玩囉！

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遊戲裡頭就跟韓劇「魷魚遊戲」場景一樣，有著相同的休息處以及遊戲關卡。

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遊戲開始，第一關就是大家最熟悉的「123 木頭人」，亮綠燈表示可以走，亮紅燈表示停止誤動，動的話會直接被槍殺而退出遊戲。

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這遊戲總共有 6 關，像是拔河、彈彈珠以及跳玻璃都有，很不幸的小編到跳玻璃關卡就死了 XD！若你也是想挑戰魷魚遊戲獲得 456億韓幣獎金的朋友，趕緊下載 Roblox App 與全世界玩家進行 PK 吧！

Roblox App：App Store
Roblox App：Google Play

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