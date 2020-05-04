Netflix使用者鎖定

Netflix 怎麼看最便宜？雖然可以新增使用者，與朋友共用一個帳戶來省錢，不過以往不同使用者之間，就像裸體一樣，可以輕鬆看到互相的觀看紀錄，不過最近 Netflix 新增了「使用者鎖定」功能，可以為每位使用者設定 4 位數字密碼，來達到加密功能，已經有跟朋友共享 Netflix 帳號的朋友趕快設定起來吧！你也可以參考：Netflix 在 Chrome 預設是 720P 畫質，教你如何用 Netflix 1080P 提升到 1080P 高畫質影片

Netflix使用者鎖定

首先以網頁版登入 Netflix 會員，到選擇使用者畫面的時候，先點擊進入主要使用者頁面。

Netflix使用者密碼

接著點擊右上方頭像按下帳戶。

Netflix 設定獨立密碼

找到你要設定的使用者，在下方的選項中找到「使用者鎖定」功能，按下「更換」。

Netflix 設定獨立密碼

然後輸入該 Netflix 帳號來驗證。

Netflix

最後就可以輸入 4 位數字的密碼啦！

Netflix 共享帳號

未來登入 Netflix 後，必須先輸入 4 位數字的密碼才可以進入觀看影片。如果擔心自己的觀看紀錄、進度會被其它人窺視的話，把密碼設定起來就不會有這個疑慮啦，不過該 Netflix 帳號的主人還是能夠看到。

Netflix 共享帳號

還沒有 Netflix 會員的朋友，目前 Netflix 就這三個方案，若你想要找朋友一起均分費用的話，第三個方案是最划算的，可以找 4 個朋友一起平分，每月只要 390/4 = 97.5 元。算是非常划算的喔 ~ 提供給大家參考。

不過針對使用者設定密碼的功能，Netflix 原意是要讓家長可以管理小朋友看影片的時間啦 ~ 本篇的方法就僅提供大家參考。

https://www.netflix.com/browse

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