上班想追 Netflix，又不能太高調怎麼辦？小編發現這款超有趣的 Chrome 擴充程式「Netflix Hangouts」，可以把你的 Netflix 播放視窗偽裝成「視訊會議」的畫面，乍看之下就好像在跟其他人開會一樣，但其實右下角那一格是 Netflix 的影片播放視窗，不仔細看的話，根本看不出來是在追劇啊！大家請低調使用，不然到時候全辦公室都在視訊開會，主管不覺得奇怪才有鬼 XD

△ 如果是在辦公室的話，Netflix 的視窗太好辨識，就算開小小的再螢幕某一塊，也是很好辨認，但是總會有難免想要追下劇的時候，這時候用今天跟大家分享的這個 Chrome 擴充程式 Netflix Hangouts 就對啦！

△ 用完的效果就跟上圖一樣，以視訊會議的視窗來偽裝，真正的 Netflix 影片會出現在右下角，如果同事、主管只是走過、路過，不仔細看的話，還以為你正在認真跟客戶開會，殊不知....

△ 文末附上傳送門啦，用 Chrome 點擊並開啟，就可以直接新增囉！

△ Netflix Hangouts 新增完畢後，開啟 Netflix 的影片還不會有任何效果，點擊右上角的紅色圖示，就可以開啟視訊會議的偽裝畫面啦！如果要恢復全螢幕播放的話，再點一下右上角圖示就可以囉。雖然看起來滿有趣的，但還是有些限制，像是你的客戶很少外國人，卻在跟外國人開會，違和感就會很重 XD 但如果你是國際貿易或是常常需要跟國外客戶開會的話，這款 APP 就相當完美啦，不管如何，該工作的時候還是認真工作吧，該放鬆的時候就認真放中還是最實在啦！

傳送門：Netflix Hangouts