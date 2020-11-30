當你在 Netflix 中看到有趣的畫面時，想把影片中好笑的畫面截圖給朋友時畫面卻總是黑的嗎？小編教你用 Video Screenshot 一鍵搞定 Netflix 截圖黑畫面！ 知道為什麼 Netflix 截圖總是黑的嗎？這是因為 Netflix 有著 DRM 數位版權管理的關係，所以不管你怎麼截圖都是會呈現黑畫面的狀態，不過這款 Video Screenshot （Chrome 擴充功能），能夠輕鬆解決 Netflix 黑畫面的問題之外，也能在 YouTube、Vimeo、Prime video、Hulu 等影音播放平台中進行截圖，至於怎麼使用，就讓我們往下看吧！想知道 Netflix 隱藏版網址嗎？可以參考這篇：Netflix 隱藏版網址分類代碼，老司機用這招找到害羞影片

首先先開啟 Chrome 瀏覽器，把

Video Screenshot 安裝到瀏覽器中。

接著你就會在右上角看到 Video Screenshot 功能按鈕。

點擊按鈕之後，你可以選擇在 YouTube、Netflix、Vimeo、Prime video、Hulu 這些影音播放平台中做截圖，並且能讓你設定要用 JPG、PNG 來做截圖的圖檔。

設定好之後，我們回到 Netflix 網站，先將網站重新載入，便可在影片下方看到「相機」圖示按鈕，接著你只要看到喜歡的畫面按一下便可輕鬆截圖。

你看是否沒有黑畫面了呢！接著你可以將截好的圖檔存到電腦中，在與好友分享。不過小編覺得有點可惜的地方，就是使用 Video Screenshot 截圖的影像，都只有畫面沒有字幕，即便如此還是覺得挺實用的，畢竟也解決了 Netflix 截圖黑畫面的問題，有興趣的朋友，可以安裝 Video Screenshot 試用看看喔！

Video Screenshot：Chrome 擴充功能

Netflix：點我前往

