netflix無法截圖

你有發現 Netflix 或 Google 電影等線上影片串流平台，截圖都是一片漆黑嗎？這是因為 DRM 數位版權管理的關係，為保護影片或電影的版權，禁止手機、電腦畫面對該應用程式截圖，或者截圖會變成一片黑色畫面，不過有時候為了教學、示意等目的，並非要侵犯影片版權，有時候甚至只是要解說 Netflix 的操作、功能就截不到圖片，小編要與大家分享如何繞過 DRM 保護，來截取 Netflix 及 Google 電影等影片串流平台圖片。你也可以參考：Netflix 在 Chrome 預設是 720P 畫質，教你如何用 Netflix 1080P 提升到 1080P 高畫質影片

Netflix 截圖

你如果是第一次截圖 Netflix 應該會對這個結果感到憤然吧，以為是截圖軟體有問題，再次截圖時卻發現一樣的結果，這一片漆黑的畫面，就是 DRM 的關係。

Google 截圖教學

不過有個方法可以繞過 DRM，讓我們能夠截取到需要的畫面素材，答案就是將手機畫面投影到電腦螢幕中，再用電腦截圖即可。首先開啟手機的開發人員模式，如何開啟呢？找到「設定」＞「系統」＞「關於手機」，連點「版本號碼」５下就可以開啟開發人員模式，然後到該模式中，把 USB 偵錯開啟。

我們這裡會用到的工具是本站曾經分享過的 scrcpy，若你沒有下載的話，可以點擊 scycpy 連結過去下載。

netflix截圖黑畫面

下載完成後，將手機接上 USB 傳輸線 ( 插上前確認已開啟 USB 偵錯模式 )，插上後就可以開啟 scrcpy.exe。

netflix截圖Chrome

順利的話，就可以看到手機畫面已經投影到螢幕上囉，而且你可以用滑鼠、鍵盤直接控制手機。

netflix截圖mac

這時候打開手機中的 Netflix 就可以進行截圖囉，雖然說是有點脫褲子放屁的作法，不過這是小編目前可以想到的方法，大家若有更好的方式，可以留言給我們進行討論，希望對於大家在解說、示意 Netflix 功能時，這樣取得截圖畫面的方法能夠有效幫助你，最後請大家千萬別用這個方法來盜錄影片，或從事其它非法行為。

下載 scrcpy 請到：Scrcpy 將安卓手機投影在電腦螢幕上，超低延遲率支援滑鼠操作

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