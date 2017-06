螢幕截圖工具對我來說不能缺少,大概是每天都會用到的, Ashampoo Snap 是一款相當不錯的螢幕截圖工具,Ashampoo 這家軟體的工具很特別,只要後方是以年份當成版本,代表只要以信箱就可以啟動,所以 Ashampoo Snap 2018 本來就是免費使用 ,但是相比當下的 Ashampoo Snap 10 版本少了不少功能,但是具備的功能還是很豐富,像我一直習慣 FastStone Capture 當成主要螢幕截圖工具,Ashampoo Snap 在功能上一點都不輸,甚至在編輯功能更加強大,這麼好的工具不用可惜囉!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ASHAMPOO SNAP 2018 NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,軟體安裝執行後會直接進入註冊步驟。免安裝版可以到文末下載。△ 正常的安裝步驟,沒有任何陷阱,放心安裝吧!免安裝版可以到文末下載。△ 輸入電子信相進行註冊,若原本就有帳號的繼續輸入密碼,之後就能順利啟用囉!△ Ashampoo Snap 2018 開啟之後,會有一個隱藏的浮動視窗,滑鼠靠近才會展開功能列表,浮動的位置可以自己調整,功能有螢幕錄影、擷取捲動視窗、截取網站、擷取單一視窗、擷取任意區域、擷取任意樣式、擷取固定區域、擷取功能表、編輯模式與設定。△ 螢幕擷取後的編輯功能頗不錯的,以上圖來說明,有打星號的功能都不能用,那是付費版的功能,能用的功能有圖片旋轉、圖片特效、裁切、像素化、模糊、銳化、橡皮擦、油漆桶、框線(固定樣式)、線條(固定樣式)、鉛筆、箭頭、文字、編號按鈕(教學步驟很好用)、局部放大與聚光燈功能,擁有這些功能就很實用囉!免安裝版:檔案大小:45.70 MB安裝版:檔案大小:51.1 MB