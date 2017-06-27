螢幕截圖工具對我來說不能缺少，大概是每天都會用到的，Ashampoo Snap 是一款相當不錯的螢幕截圖工具，Ashampoo 這家軟體的工具很特別，只要後方是以年份當成版本，代表只要以信箱就可以啟動，所以 Ashampoo Snap 2018 本來就是免費使用，但是相比當下的 Ashampoo Snap 10 版本少了不少功能，但是具備的功能還是很豐富，像我一直習慣 FastStone Capture 當成主要螢幕截圖工具，Ashampoo Snap 在功能上一點都不輸，甚至在編輯功能更加強大，這麼好的工具不用可惜囉！
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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
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△ 正常的安裝步驟，沒有任何陷阱，放心安裝吧！免安裝版可以到文末下載。
△ 輸入電子信相進行註冊，若原本就有帳號的繼續輸入密碼，之後就能順利啟用囉！
△ Ashampoo Snap 2018 開啟之後，會有一個隱藏的浮動視窗，滑鼠靠近才會展開功能列表，浮動的位置可以自己調整，功能有螢幕錄影、擷取捲動視窗、截取網站、擷取單一視窗、擷取任意區域、擷取任意樣式、擷取固定區域、擷取功能表、編輯模式與設定。
△ 螢幕擷取後的編輯功能頗不錯的，以上圖來說明，有打星號的功能都不能用，那是付費版的功能，能用的功能有圖片旋轉、圖片特效、裁切、像素化、模糊、銳化、橡皮擦、油漆桶、框線（固定樣式）、線條（固定樣式）、鉛筆、箭頭、文字、編號按鈕（教學步驟很好用）、局部放大與聚光燈功能，擁有這些功能就很實用囉！
https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/2124/multimedia-software/snap-2018
免安裝版：
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Ashampoo Snap 2018.exe（Hami+下載）
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