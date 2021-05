要如何紀錄電腦螢幕上的一切呢?當然是透過螢幕錄影的工具,除了 Windows 內建的功能之外,若有專業的工具當然是更好的,這次限時免費要跟大家推薦的是 iFun Screen Recorder PRO 螢幕錄影錄音工具,除了實用的螢幕錄影功能之外,也可以錄製麥克風的聲音,若是要做電腦的影片教學,就是非常容易上手的工具,也有內建網路攝影機的錄影功能,想要有個老師的樣子也不成問題,簡單實用的 iFun Screen Recorder PRO 可以趁限時免費收下來唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IFUN SCREEN RECORDER PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的鎖頭來註冊。

△ 將活動所取得的序號貼上後點選註冊。

△ 看到以上畫面就代表順利的註冊成功囉!

△ 螢幕錄影的範圍可以是全螢幕、選取視窗、自訂區域、4:3 或是 16:9 的比例大小。

△ 錄製設定可以看到更多錄製選項,最多可以錄製到 60FPS 的影片,也可以在影片當中直接加入浮水印。

△ 快捷鍵:F9 開始錄製、F10 暫停、F11 螢幕快照

△ 錄製時會有小視窗顯示錄製的狀態。

△ 錄製完成後可以在我的創作中找到錄製的影片,可以進行簡易的編輯。

△ 簡易的編輯就是剪裁應影片,可以去除片頭片尾不要的部分,這是螢幕錄製很實用的功能。

https://recorder.iobit.com

免安裝版:

iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z(GOOGLE下載)

iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z(1DRV下載)

iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z(MEDIAFIRE下載)

iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z(RAPIDGATOR下載)

iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z(MEGA下載)

檔案大小:33.07 MB