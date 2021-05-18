iFun Screen Recorder PRO 螢幕錄影錄音工具推薦

要如何紀錄電腦螢幕上的一切呢？當然是透過螢幕錄影的工具，除了 Windows 內建的功能之外，若有專業的工具當然是更好的，這次限時免費要跟大家推薦的是 iFun Screen Recorder PRO 螢幕錄影錄音工具，除了實用的螢幕錄影功能之外，也可以錄製麥克風的聲音，若是要做電腦的影片教學，就是非常容易上手的工具，也有內建網路攝影機的錄影功能，想要有個老師的樣子也不成問題，簡單實用的 iFun Screen Recorder PRO 可以趁限時免費收下來唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-ifun-screen-recorder-pro-100-discount

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IFUN SCREEN RECORDER PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角的鎖頭來註冊。

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△ 將活動所取得的序號貼上後點選註冊。

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△ 看到以上畫面就代表順利的註冊成功囉！

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△ 螢幕錄影的範圍可以是全螢幕、選取視窗、自訂區域、4：3 或是 16：9 的比例大小。

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△ 錄製設定可以看到更多錄製選項，最多可以錄製到 60FPS 的影片，也可以在影片當中直接加入浮水印。

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△ 快捷鍵：F9 開始錄製、F10 暫停、F11 螢幕快照

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△ 錄製時會有小視窗顯示錄製的狀態。

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△ 錄製完成後可以在我的創作中找到錄製的影片，可以進行簡易的編輯。

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△ 簡易的編輯就是剪裁應影片，可以去除片頭片尾不要的部分，這是螢幕錄製很實用的功能。

https://recorder.iobit.com

免安裝版：
iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z（GOOGLE下載）
iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z（1DRV下載）
iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z（MEDIAFIRE下載）
iFun Screen Recorder PRO 1.1.0.7z（RAPIDGATOR下載）
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