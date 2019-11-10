分享檔案是一件快樂的事情，有趣的圖片可以分享給朋友看，好玩的小遊戲可以分享給朋友，更別說是神祕的影片了。ShareX 是一套頗專門的分享工具，分為文字、檔案、影像三大重點區塊，可以將分享的內容上傳到網路上的免費服務，或是個人的雲端空間等等，多達 20 多種不同的服務，也能指定到 FTP，也能夠自己定義不支援的空間等等，設定內容還頗多元的，若是現階段還沒有滿意的分享工具，可以試試看 ShareX 唷！

內建有螢幕擷圖的功能，還支援圓角方形、橢圓形、三角形、多邊形等等的擷取範圍，也還有螢幕錄影的功能，能將圖片輸出成動態的 GIF 檔案。在螢幕擷圖之後有各種動作的設定，有浮水印、邊框、註解、複製到剪貼簿、列印圖片、存檔、另存新檔與上傳圖片，這些功能老實說頗實在的，能有比較廣泛的應用。

Destinations 為上傳檔案的目的地，這地方也是要自己勾選與設定，也是區分為文字、檔案與圖片三種不同的型態，不過這部分只能夠單選，無法一次傳到許多的空間。

以擷圖後上傳圖片為例，Copy 的功能有非常多種的方便選擇，複製網址、縮圖網址、刪除網址、HTTP 連結、HTTP 貼圖語法、BBcode 連結、BBcode 貼圖語法等等。

比較需要設定的項目就是網路服務與個人雲端空間，所支援的有 Image uploaders、TinyPic、Imgur、Flickr、Photobucket、TwiPic、TwitSanps、YFrog、Picasa、Pastebin、Paste.ee、Dropbox、Google Drive、Box、Minus、RapidShare、SendSpace、Ge.tt、Localhostr，也能夠傳到 FTP 或是 E-Mail 郵寄檔案，真的很全面唷！

https://getsharex.com/

免安裝版：
ShareX 13.0.1.7z（GOOGLE下載）
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