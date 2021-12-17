Saturn 無限免費空間

免費空間要嘛不是有檔案大小限制，不然就是 7 天左右連結就失效了，有免費無大小限制、連結永久有效的免費空間嗎？最近小編發現一個去中心化的免費空間 Saturn 就擁有前面提到的好處，有時在 LINE 傳一個檔案比較大的檔案傳不出去，就可以透過這種網頁傳檔案的工具來實現，還支援批次上傳，Saturn 會自動將多個文件打包成一個 ZIP 壓縮檔，如此一來就能夠輕鬆完成檔案分享囉，全程用瀏覽器就能操作，上傳 or 下載都不需要額外下載 APP，另一款也是無限大小的免費空間 Smash 推薦收下作為備用。

Saturn

進入 Saturn 之後，直接將要分享的檔案上傳即可，可以上傳單一檔案也可以上傳多個檔案。

去中心化免空

上傳完成之後，點擊下方 TRANSFER 送出。如果要輸入分享標題、訊息或傳送給指定者的話，就必須連結自己的加密貨幣錢包才可以，不過目前連結錢包的功能還未開放。

去中心化免費空間

上傳完成後，就可以看到一個 .eth 的網址，看來似乎是以太坊上面的儲存區塊，由於是去中心化的關係，因此上傳後沒有方法可以刪除檔案，這點請大家務必注意，最後將這個連結分享給朋友就可以啦。

Saturn

朋友點開連結後，按下下方 DOWNLOAD ZIP FILE 就可以下載檔案啦，若你是一次上傳多個檔案，會被自動打包成 ZIP 壓縮檔，Saturn 無檔案大小限制、無連結過期問題，小編將這個免費空間的網址放下面，會用到的朋友請自取囉。

傳送門：Saturn

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