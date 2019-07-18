近期好像陸續介紹過許多螢幕錄影截圖的工具，今天分享這款 Apeaksoft Screen Recorder 感覺又更強大了一些，譬如說他具備有專案的模式，可以設定自己想要錄音錄影配置，可以很方便可以把習慣的設定設定成一個專案，此外他也具備有排程錄影功能，也支援滑鼠跟蹤錄影功能，編輯上具備有簡易裁切功能，螢幕錄影與截圖都有方便的白板功能可以繪圖做記號等等，而這樣好用的工具目前可以直接自己註冊為正式版本，相當於就是限時免費，大家可以收藏在電腦內成為實用的工具之一唷！

△ 開啟活動網頁之後，輸入自己的名稱與信箱，之後點選 Register。

△ 之後會出現註冊成功的訊息，也請你到剛剛註冊的信箱去收信。

△ 信中就會有序號給你囉！！！開始使用前，請大家可以先到文末下載安裝版或免安裝版。

△ 開啟軟體之後會跳出試用版與註冊版的差異，試用版本只能錄影三分鐘而且不支援剪輯功能，接著請點右下角的 Register。

△ 左下角的 Get Free Registeration Code 會活動頁面取得序號，若是已經取得序號，那接貼上序號點選 Activate 來啟動。

△ 啟動成功就會看到 Successful 的訊息。

△ 軟體主視窗的面貌，功能有螢幕錄影、錄製聲音與螢幕截圖與更多。

△ 進入錄影功能，畫面上還會搭上一個紅色虛線的框框，框框內就是要錄製的範圍，主視窗上還能直接調整是要錄製哪一個螢幕，支援多螢幕的使用，也可以開啟 WEBCAM 畫面一併錄影，其他聲音選項可以設定電腦的聲音或是麥克風，設定完成可以點選右方 REC 開始錄影。

△ 主畫面房子旁邊有個選單，可以讓大家快速選擇要什麼模式，預設有 Video Recorder、Audio Recorder 與 Last Recorder 三種模式，若是有更多細節調整，可以到下方 Custom 部分自己進入 Manage 來設定新的專案。

△ 這裡的專案英文是 Preset，也代表預設值的意思，你可以自己新增很多不同的專案設定，可以調整的有顯示器、截圖範圍、是否要 WEBCAM、是否要聲音（音量調整）、是否要麥克風（音量調整）、輸出的影音格式、影音品質、影音 FPS、聲音的格式與聲音的品質，能調整的項目還真是不少，我只能若是真的常常在螢幕錄影，這樣的專案設定功能肯定是加分的。

△ 除了基本的框選錄影之外，也支援了滑鼠跟蹤錄影，會先設定好要錄製的長寬大小，當你滑鼠移動的時候，錄影的位置也會跟著改變。

△ 錄製影片時可以開啟白板功能，要畫圖、寫字、蓋印章都可以。

△ 影片錄製完成後會進入編輯模式，可以簡單的調整開始與結束的時間點，調整後再 Save 存檔。

△ 支援排程錄影功能，而且可以支援多個排程，還能夠分割檔案，這個設計算是有點用心的！然後支援去搭配不同的 Preset 去套用，所以多種排程加 x 多種 Preset 的確可以滿足各種不同的時段與模式錄影。

△ 錄影後的紀錄檔案，可以比較方便去管理，右方三個功能會背景下載其他軟體，若不喜歡被背景安裝的話，就不要去點選。

△ 螢幕截圖功能支援視窗自動選取，能截圖的範圍會有橘色的陰影出現，選定之後再點選一下就好。

△ 截圖之後會進入編輯模式，可以很方便的框選、繪圖、文字與數字印章功能等等，這些都超級實用的，完成之後存檔即可。

△ Apeaksoft Screen Recorder 的主視窗支援迷你模式，功能面是一樣的，只是畫面比較精簡。

△ 迷你模式當拖曳到螢幕邊緣之後，具備有自動縮小的功能，就會像上圖右方那樣的小圈圈 REC 那樣子。

https://www.apeaksoft.com/screen-recorder/

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