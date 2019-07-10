PDF 轉檔工具很多，線上轉換工具也有，不過 Apowersoft 所出品的工具的確好用，這次與大家分享 Apowersoft PDF Converter 這款 PDF 轉換王，具備有 PDF 轉檔成 Office 文件格式，包含有 Word、PowerPoint 與 Excel，也可以轉檔成圖檔格式 JPG 與 PNG，或是 HTML 網頁格式；相反的也可以將其他文件格式轉換成 PDF，還有其他實用的 PDF 功能，像是 PDF 分割、PDF 合併、PDF 擷取圖片、PDF 壓縮與 PDF 加密解密，甚至具備有多國語言的 OCR 文字辨識功能，這樣的好工具錯過是你的損失，限時免費一季的 VIP 資格，不妨馬上來馬上體驗看看。

PDF 轉換王四大功能：



PDF 轉換：PDF 轉 Word、PDF 轉換 PPT、PDF 轉 Excel、PDF 轉 JPG、PDF 轉 PNG、PDF 轉 HTML 與 PDF 轉 TXT。

轉為PDF：Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF 與圖片轉 PDF。

PDF 其他操作：PDF 分割、PDF 合併、PDF 提取圖片、PDF 壓縮、PDF 解密與 PDF 加密。

OCR 文字辨識：支援輸出成 TXT、Word、Excel 與 PPT 檔案格式。

△ 從活動頁面點選右方的分享，或是等久一點之後就會出現下載點，以及這次的活動啟用序號，安裝檔與免安裝檔案也可以直接到文末下載。

△ 安裝版點選立即安裝即可，免安裝版也可以順利執行，到文末可以下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的人像小圖示。

△ 若有帳號就直接登入，若沒有帳號註冊一下即可。

△ 登入帳號後是個人授權的試用版，接著請點選啟用 VIP。

△ 接著輸入剛剛所取得的激活碼（9EE66-10465-H32S2-4A022），之後點選確定，就會看到軟體已經啟動的訊息，接著就可以來好好體驗這款軟體了。

△ 這次所提供的 VIP 是季度，有三個月的使用期間，大家可以趁此好好體驗這款工具。

△ PDF 轉換功能有 PDF 轉 Word、PDF 轉換 PPT、PDF 轉 Excel、PDF 轉 JPG、PDF 轉 PNG、PDF 轉 HTML 與 PDF 轉 TXT。

△ 轉為PDF 功能有 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF 與圖片轉 PDF，圖片轉 PDF 支援一張圖片一個檔案，也可以合併多張圖片成為一個 PDF 檔案。

△ PDF 其他操作功能有 PDF 分割、PDF 合併、PDF 提取圖片、PDF 壓縮、PDF 解密與 PDF 加密。

△ OCR 文字辨識功能支援輸出成 TXT、Word、Excel 與 PPT 檔案格式。

Apowersoft PDF Converter 的轉檔功能替大家實測過了，基本上都沒有太大問題，而且操作上使用非常簡單，加入檔案後就可以開始轉換，也支援批次轉換功能，若是有常常有轉檔需求的話，這款工具應該算是非常方便的，推薦給大家囉！

https://www.apowersoft.tw/pdf-converter

免安裝版：

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（GOOGLE下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（1DRV下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（BANKUPLOAD下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（MEDIAFIRE下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（RAPIDGATOR下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（HAMICLOUD下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.7z（本站下載）

檔案大小：67.98 MB

安裝版：

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.exe（APOWERSOFT下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.exe（GOOGLE下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.exe（1DRV下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.exe（BANKUPLOAD下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.exe（MEDIAFIRE下載）

Apowersoft PDF Converter 2.1.4.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：1.46 MB