PDF 文件編輯、轉檔哪一款工具好用？Adobe 的 Acrobat DC 可能是最常聽見的，但是 Adobe 的價格對於我們這種小用戶來說，負擔其實有點龐大。今天要來跟大家分享一款價格相對平易近人、功能也相當完善的 PDF 文電通 5 專業版 - 一款全能型的 PDF 編輯+轉檔工具，舉凡：PDF 編輯、Office 格式雙向轉檔、合併、簽名、光學字元辨識 ( OCR )、瀏覽等。本質上就是萬用 PDF 工具，所有 PDF 的事情往後不必再花時間找其他工具囉！文章裡面附有哇哇粉絲獨享小驚喜，一定要看完~

很多人在尋找破解版，或是等待限時免費工具，現在你有機會可以脫離這種無限輪迴了，因為 PDF 文電通 5 專業版訂閱年付方案，一天不到 7 元就可以正大光明使用。下面提供訂閱方案價格給大家參考：

- 永久授權版：4900 元一次買斷，無後續費用－年方案：2500 元 ，一次付，平均下來一天 7 元左右－月方案：250 元，平均下來一天 8.3 元

( 小聲說，永久授權版最划算 )

△ 我這次示範的就是 PDF 文電通 5 專業版的「永久授權版本」，一套要 4900 元，雖然數字聽起來很大，不過卻是可以用一輩子的，換電腦一樣可以繼續使用（要把原電腦的授權關閉）！

△ 盒裝版內含序號及安裝光碟。

PDF 文電通也有提供訂閱方式可以選擇，年付方案平均下來每月大約是 208 元，基本上你訂閱會使用超過 2 年的話，就可以考慮永久授權版了，因為第 24 個月起就會超過 4900 元。既然談到方案，我查了一下 Adobe Acrobat DC 的訂閱方案最便宜每月要 483 元。為什麼我會說 PDF 文電通 5 專業版 CP 值較高呢？因為除了價格較便宜以外，還有一些 Adobe Acrobat DC 沒有的功能，像是用 PDF 管理員搜尋並組織電腦中所有的 PDF 文件、簡單易懂微軟 Office 風格的介面、隱藏文字之外的所有文件內容以便閱讀、從能夠列印的檔案格式批次建立 PDF (包括 ODF 文件)、批次轉換 PDF 為 Word 及 PDF/X、PDF/A、PDF/E 子集、獨立編輯模式中直接編輯 Word 及 Excel ( 調整段落、編輯表格等 )。

這樣看功能好像有點不好閱讀，既然都比較了，就來做個表格整理一下，大家可以看得比較清楚：

PDF 文電通 5 專業版 Adobe Acrobat DC Pro 整理、PDF 編輯 用 PDF 管理員搜尋並組織電腦中所有的 PDF 文件 ✔ 同一視窗內以分頁標籤顯示檔案 ✔ ✔ 簡單易懂微軟 Office 風格的介面 ✔ 合併多個開啟的 PDF 文件 ✔ ✔ 隱藏文字之外的所有文件內容以便於閱讀 ✔ 拖放頁面縮圖重組單個、多個文件頁面 ✔ ✔ 以電子郵件分享 PDF ✔ ✔ PDF 編輯 (插入、擷取、刪除、裁切、壓縮、合併) ✔ ✔ 支援瀏覽、列印、搜尋、建立和編輯 PDF 文件夾 ✔ ✔ 支援 JavaScript、DMS ✔ ✔ 列印註解、圖層、表格欄位、註解小結、從書籤列印 ✔ ✔ 可調整比例減少檔案大小功能 ✔ ✔ 支援觸控模式下使用 ✔ ✔ 朗讀功能 ✔ ✔ 以搜尋工具快速搜尋所需的功能 ✔ ✔ 建立並轉換 PDF 從能夠列印的檔案批次建立 PDF，包括 ODF 文件 ✔ 建立符合 ISO 規範的 PDF 文件，以及 PDF/X、PDF/A 及 PDF/E 子集 ✔ ✔ 批次轉換 PDF 為 Word、Excel、PPT、文字文件或圖片 ✔ 轉換一個網站的多個層級或全部網頁為 PDF ✔ ✔ 轉換量計數器顯示每日文件轉換份數及頁數 ✔ 從 MS Word、Excel、PPT、Outlook 中一鍵轉換檔案為 PDF ✔ ✔ 從 IE、Chrome、Firefox 中的擴充功能一鍵轉換網頁為 PDF 格式 ✔ ✔ 合併多個檔案為 PDF 檔案 ✔ ✔ 編輯 PDF 獨立編輯模式中直接編輯 Word、Excel (調整段落、編輯表格...) ✔ 直接於 PDF 中新增文字 ( 非註解 ) ✔ ✔ 編輯 PDF 文字 (字型、顏色、大小)、圖片、圖層 ✔ ✔ 插入頁首頁尾、背景、浮水印及書籤 ✔ ✔ 辨識及刪除網頁連結 ✔ ✔ 於 PDF 文件中加入影片、聲音等多媒體檔案 ✔ ✔ 透過網格、尺規及輔助線對其文件中的物件 ✔ ✔ 全文拼寫檢查並修改拼寫錯誤 ✔ ✔ 審閱及註解 透過網際網路、區域網路多人共同編輯文件 ✔ 利用註解和繪圖工具為 PDF 加上審閱標記 ✔ ✔ 醒目提示區域 ✔ 匯出/匯入註解資料 ✔ ✔ 將檔案或聲音作為註解 ✔ ✔ 比較並標示文件差異 ✔ ✔ 依照頁碼、頁數、書籤、文字等方式分割文件 ✔ ✔ 新增、編輯圖章並建立自訂動態圖章 ✔ ✔ 使用頁面縮圖及書籤導覽 PDF 檔案 ✔ ✔ OCR 與掃描 轉換文件時同步執行 OCR 來辨識文字 ✔ 從掃描器建立 PDF 時同步執行 OCR 並使文件相容於 PDF/A-1b ✔ ✔ 檢視疑似辨識錯誤結果並手動校正 ✔ ✔ PDF 表單 匯出表單數據並存成 CSV ✔ ✔ 醒目提示表單欄位與自動完成表單填寫 ✔ ✔ 編輯、填寫與儲存動態或靜態表單 ✔ ✔ 識別靜態表單為動態表單 ✔ ✔ 文件安全與簽署 直接標記密文或搜尋特定內容並標記密文 ✔ ✔ 加上權限密碼保護 PDF，限制列印、編輯、複製等功能 ✔ ✔ 支援 Microsoft AD RMS ✔ 設定密碼及憑證安全性加密方案 ✔ ✔ 檢查文件並移除敏感性內容或隱藏的資訊 ✔ ✔ 數位簽名、手動簽名、時間戳記 ✔ ✔ 認證檔案並設定權限 ✔ ✔ 可以建立多個常用的簽名、認證與加密方案 ✔ 管理信任的身分或驗證數位簽名 ✔ ✔ 比較已簽署文件的不同版本 ✔ ✔

△ 我在逛街時常常聽到浮誇的用語「不好用不用錢」，不過「PDF 文電通 5 專業版」官方還真的提供了實實在在的「不好用不用錢」的 30 天免費試用版。大家可以先下載起來體驗看看囉！

△ 安裝完畢之後，就會看到上方的操作介面啦！PDF 文電通 5 專業版的操作介面不怎麼需要重新適應，因為它的介面與微軟 Office 很相似，好處就是安裝完可以很快的上手～而且語言上也支援繁體中文，不管是介面、語言，我只能說熟悉的 Mi (crosoft) 香，最對味！





















△ 上述就是所有 PDF 文電通 5 專業版的工具列，所有功能都在上面囉，所有功能都符合 ISO 32000 規範，各家公司的軟體、特殊格式都可以與文電通相容，不用擔心在其它電腦沒有文電通的電腦開啟，會有不明的錯誤產生。

△ 「PDF 文電通 5 專業版」功能有：全方位 PDF 編輯、轉 Word / Excel / PPT 為 PDF、轉 PDF 為 Word / Excel、從 PDF 中匯出影像、建立表單、合併 PDF 檔案、註解與審閱模式、簽名、分享 PDF 到 Email / Dropbox / Evernote、OCR 光學字元辨識、瀏覽 PDF 文件等...

看完這麼多功能，我想跟大家分享我心目中前 8 名好用的功能、最常用的功能：

1. PDF 檔案一鍵編輯

△ 首先是一鍵編輯功能，我相信這也是大家最需要的功能，安裝完第一件事，我自己把「PDF 文電通 5 專業版」設定為打開 PDF 檔的預設程式，因為打開後就能夠直接編輯，點擊左上方的「轉換為可編輯」按鈕，原本不能編輯的 PDF 文件，活生生變成可編輯，而且是所見及所得的編輯。不需再用轉檔工具，轉換過程中還會出現亂碼～一來一往中間幫我省下不少時間。

2. PDF 頁序直覺拖移排列

△ 第二個功能是快速排列順序的功能，點擊左側的「頁面縮圖面板」就可以啦，對於繳交報告、企劃、論文、提案等 PDF 文件，在沒有用文電通之前，我必須先到 Word 檔更改，然後再轉檔成 PDF。現在則可以直接拖移來調整頁次，甚至是插入空白頁到頁次間也簡化成一個按鍵的事情。

3. Office 文件、PDF 雙向轉檔

△ 雖然 Office 文件可以直接另存為 PDF 檔，但是 PDF 要轉檔為 Office 文件 ( Word、Excel、PPT ) 就沒有這麼簡單啦，用文電通之後就相對省事很多，瀏覽 PDF 當下有轉檔需求，不用另外開 APP 找其它轉檔工具，點擊上方進階功能選單裡面，就可以直接匯出為 Office 文件啦。

4. 文件間切換，不再眼花撩亂



△ 當一次要打開多個 PDF 檔，不再以視窗的方式開啟，而是「頁籤」的方式收納開啟的 PDF 檔案，類似瀏覽器的操作模式，瀏覽不同的 PDF 檔案超方便。

5. 掃描圖片中的文字 ( OCR )

△ 我還記得當學生時，有些老師只會考課堂中探討過的問題，常常上課打瞌睡的我只好跟同學借筆記全部拍起來，這時文電通的 OCR 功能，就能夠將我照片中的圖片輸出為文字檔，甚至可以編輯，重點是便是的語言支援繁體中文，光是這個 OCR 辨識功能，就值回票價啦。

6. 電子簽名

△ 如果你有簽過合約，就知道有多麻煩！合約通常都是一式兩份，廠商印出合約簽好名寄過來，我再簽好名寄回去，再加上跑郵局寄信的往返時間，只有曠日廢時可以形容。文電通支援電子簽名功能，我能夠直接 PDF 合約上壓上我的簽名，然後夾帶 Email 回覆給對方就完成啦，光是這個電子簽名的功能就替我省下不少時間。

7. PDF 友善閱讀模式

△ 通常會用 PDF 檔案，都是重要文件，上面會有不少重要資訊。「PDF 文電通 5 專業版」新增閱讀模式、文字瀏覽模式，能夠隱藏文件中語文字無關的內容、功能選單等，讓閱讀起來可以更加專心、有效率。

8. PDF 文件最佳化

這個功能可以縮小 PDF 檔案，常常夾帶 PDF 附件的時候，Email 會有檔案大小限制，超過檔案大小就會有無法傳送郵件的困擾，這時候就會用到 PDF 最佳化的功能，來有效的減少 PDF 檔案大小。

使用完 PDF 文電通 5 專業版，到目前為止我覺得相當滿意，因為還是老話一句，關於 PDF 所有需求功能，有一套就夠了，不用另外找轉檔工具、不用另外找閱讀器、不用另外找 OCR 工具 ... 我覺得它就是一款 N 合一的 PDF 最完整工具，不用裝其它很多工具，電腦桌面可以剩下很多空位 ; 整合 PDF 功能，我可以省下很多時間。看似花費購買、訂閱，其實無形中省下的更多，真心推薦給大家！

PDF 文電通專業版試用下載連結(30天免費)：https:/ /store.gaaiho.com/download/ suite.aspx

PDFhome 教學網站：https://www. pdfhome.com/

最後的最後，說好的哇哇粉絲獨享小驚喜來了！

這次幫大家爭取到 6 個月試用體驗申請一百份

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