pdf 文電通 5 專業版評價

PDF 文件編輯、轉檔哪一款工具好用？Adobe 的 Acrobat DC 可能是最常聽見的，但是 Adobe 的價格對於我們這種小用戶來說，負擔其實有點龐大。今天要來跟大家分享一款價格相對平易近人、功能也相當完善的 PDF 文電通 5 專業版 - 一款全能型的 PDF 編輯+轉檔工具，舉凡：PDF 編輯、Office 格式雙向轉檔、合併、簽名、光學字元辨識 ( OCR )、瀏覽等。本質上就是萬用 PDF 工具，所有 PDF 的事情往後不必再花時間找其他工具囉！文章裡面附有哇哇粉絲獨享小驚喜，一定要看完~

很多人在尋找破解版，或是等待限時免費工具，現在你有機會可以脫離這種無限輪迴了，因為 PDF 文電通 5 專業版訂閱年付方案，一天不到 7 元就可以正大光明使用。下面提供訂閱方案價格給大家參考：

 - 永久授權版：4900 元一次買斷，無後續費用
－年方案：2500 元 ，一次付，平均下來一天 7 元左右
－月方案：250 元，平均下來一天 8.3 元

( 小聲說，永久授權版最划算 )

pdf 文電通 5 專業版

△ 我這次示範的就是 PDF 文電通 5 專業版的「永久授權版本」，一套要 4900 元，雖然數字聽起來很大，不過卻是可以用一輩子的，換電腦一樣可以繼續使用（要把原電腦的授權關閉）！

PDF 轉檔工具推薦

△ 盒裝版內含序號及安裝光碟。

PDF 文電通也有提供訂閱方式可以選擇，年付方案平均下來每月大約是 208 元，基本上你訂閱會使用超過 2 年的話，就可以考慮永久授權版了，因為第 24 個月起就會超過 4900 元。既然談到方案，我查了一下 Adobe Acrobat DC 的訂閱方案最便宜每月要 483 元。為什麼我會說 PDF 文電通 5 專業版 CP 值較高呢？因為除了價格較便宜以外，還有一些 Adobe Acrobat DC 沒有的功能，像是用 PDF 管理員搜尋並組織電腦中所有的 PDF 文件、簡單易懂微軟 Office 風格的介面、隱藏文字之外的所有文件內容以便閱讀、從能夠列印的檔案格式批次建立 PDF (包括 ODF 文件)、批次轉換 PDF 為 Word 及 PDF/X、PDF/A、PDF/E 子集、獨立編輯模式中直接編輯 Word 及 Excel ( 調整段落、編輯表格等 )。

這樣看功能好像有點不好閱讀，既然都比較了，就來做個表格整理一下，大家可以看得比較清楚：

  PDF 文電通 5 專業版 Adobe Acrobat DC Pro
整理、PDF 編輯
用 PDF 管理員搜尋並組織電腦中所有的 PDF 文件  
同一視窗內以分頁標籤顯示檔案
簡單易懂微軟 Office 風格的介面  
合併多個開啟的 PDF 文件
隱藏文字之外的所有文件內容以便於閱讀  
拖放頁面縮圖重組單個、多個文件頁面
以電子郵件分享 PDF
PDF 編輯 (插入、擷取、刪除、裁切、壓縮、合併)
支援瀏覽、列印、搜尋、建立和編輯 PDF 文件夾
支援 JavaScript、DMS
列印註解、圖層、表格欄位、註解小結、從書籤列印
可調整比例減少檔案大小功能
支援觸控模式下使用
朗讀功能
以搜尋工具快速搜尋所需的功能
建立並轉換 PDF
從能夠列印的檔案批次建立 PDF，包括 ODF 文件  
建立符合 ISO 規範的 PDF 文件，以及 PDF/X、PDF/A 及 PDF/E 子集
批次轉換 PDF 為 Word、Excel、PPT、文字文件或圖片  
轉換一個網站的多個層級或全部網頁為 PDF
轉換量計數器顯示每日文件轉換份數及頁數  
從 MS Word、Excel、PPT、Outlook 中一鍵轉換檔案為 PDF
從 IE、Chrome、Firefox 中的擴充功能一鍵轉換網頁為 PDF 格式
合併多個檔案為 PDF 檔案
編輯 PDF
獨立編輯模式中直接編輯 Word、Excel (調整段落、編輯表格...)  
直接於 PDF 中新增文字 ( 非註解 )
編輯 PDF 文字 (字型、顏色、大小)、圖片、圖層
插入頁首頁尾、背景、浮水印及書籤
辨識及刪除網頁連結
於 PDF 文件中加入影片、聲音等多媒體檔案
透過網格、尺規及輔助線對其文件中的物件
全文拼寫檢查並修改拼寫錯誤
審閱及註解
透過網際網路、區域網路多人共同編輯文件  
利用註解和繪圖工具為 PDF 加上審閱標記
醒目提示區域  
匯出/匯入註解資料
將檔案或聲音作為註解
比較並標示文件差異
依照頁碼、頁數、書籤、文字等方式分割文件
新增、編輯圖章並建立自訂動態圖章
使用頁面縮圖及書籤導覽 PDF 檔案
OCR 與掃描
轉換文件時同步執行 OCR 來辨識文字  
從掃描器建立 PDF 時同步執行 OCR 並使文件相容於 PDF/A-1b
檢視疑似辨識錯誤結果並手動校正
PDF 表單
匯出表單數據並存成 CSV
醒目提示表單欄位與自動完成表單填寫
編輯、填寫與儲存動態或靜態表單
識別靜態表單為動態表單
文件安全與簽署
直接標記密文或搜尋特定內容並標記密文
加上權限密碼保護 PDF，限制列印、編輯、複製等功能
支援 Microsoft AD RMS  
設定密碼及憑證安全性加密方案
檢查文件並移除敏感性內容或隱藏的資訊
數位簽名、手動簽名、時間戳記
認證檔案並設定權限
可以建立多個常用的簽名、認證與加密方案  
管理信任的身分或驗證數位簽名
比較已簽署文件的不同版本

pdf 文電通 5 專業版

△ 我在逛街時常常聽到浮誇的用語「不好用不用錢」，不過「PDF 文電通 5 專業版」官方還真的提供了實實在在的「不好用不用錢」的 30 天免費試用版。大家可以先下載起來體驗看看囉！

PDF 轉 Word

△ 安裝完畢之後，就會看到上方的操作介面啦！PDF 文電通 5 專業版的操作介面不怎麼需要重新適應，因為它的介面與微軟 Office 很相似，好處就是安裝完可以很快的上手～而且語言上也支援繁體中文，不管是介面、語言，我只能說熟悉的 Mi (crosoft) 香，最對味！

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PDF 轉 Word
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PDF 轉 PPT
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PDF 轉 Excel
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PDF 轉 Word
pdf 文電通 5 專業版
PDF 電子簽名

△ 上述就是所有 PDF 文電通 5 專業版的工具列，所有功能都在上面囉，所有功能都符合 ISO 32000 規範，各家公司的軟體、特殊格式都可以與文電通相容，不用擔心在其它電腦沒有文電通的電腦開啟，會有不明的錯誤產生。

PDF 閱讀器

△ 「PDF 文電通 5 專業版」功能有：全方位 PDF 編輯、轉 Word / Excel / PPT 為 PDF、轉 PDF 為 Word / Excel、從 PDF 中匯出影像、建立表單、合併 PDF 檔案、註解與審閱模式、簽名、分享 PDF 到 Email / Dropbox / Evernote、OCR 光學字元辨識、瀏覽 PDF 文件等...

看完這麼多功能，我想跟大家分享我心目中前 8 名好用的功能、最常用的功能：

1. PDF 檔案一鍵編輯

萬用 PDF 工具

pdf 文電通 5 專業版

△ 首先是一鍵編輯功能，我相信這也是大家最需要的功能，安裝完第一件事，我自己把「PDF 文電通 5 專業版」設定為打開 PDF 檔的預設程式，因為打開後就能夠直接編輯，點擊左上方的「轉換為可編輯」按鈕，原本不能編輯的 PDF 文件，活生生變成可編輯，而且是所見及所得的編輯。不需再用轉檔工具，轉換過程中還會出現亂碼～一來一往中間幫我省下不少時間。

2. PDF 頁序直覺拖移排列

PDF轉圖片

PDF合併

△ 第二個功能是快速排列順序的功能，點擊左側的「頁面縮圖面板」就可以啦，對於繳交報告、企劃、論文、提案等 PDF 文件，在沒有用文電通之前，我必須先到 Word 檔更改，然後再轉檔成 PDF。現在則可以直接拖移來調整頁次，甚至是插入空白頁到頁次間也簡化成一個按鍵的事情。

3. Office 文件、PDF 雙向轉檔

PDF 共同編輯

△ 雖然 Office 文件可以直接另存為 PDF 檔，但是 PDF 要轉檔為 Office 文件 ( Word、Excel、PPT ) 就沒有這麼簡單啦，用文電通之後就相對省事很多，瀏覽 PDF 當下有轉檔需求，不用另外開 APP 找其它轉檔工具，點擊上方進階功能選單裡面，就可以直接匯出為 Office 文件啦。

4. 文件間切換，不再眼花撩亂

PDF分割
△ 當一次要打開多個 PDF 檔，不再以視窗的方式開啟，而是「頁籤」的方式收納開啟的 PDF 檔案，類似瀏覽器的操作模式，瀏覽不同的 PDF 檔案超方便。

5. 掃描圖片中的文字 ( OCR )

PDF壓縮

△ 我還記得當學生時，有些老師只會考課堂中探討過的問題，常常上課打瞌睡的我只好跟同學借筆記全部拍起來，這時文電通的 OCR 功能，就能夠將我照片中的圖片輸出為文字檔，甚至可以編輯，重點是便是的語言支援繁體中文，光是這個 OCR 辨識功能，就值回票價啦。

6. 電子簽名

PDF轉JPG

△ 如果你有簽過合約，就知道有多麻煩！合約通常都是一式兩份，廠商印出合約簽好名寄過來，我再簽好名寄回去，再加上跑郵局寄信的往返時間，只有曠日廢時可以形容。文電通支援電子簽名功能，我能夠直接 PDF 合約上壓上我的簽名，然後夾帶 Email 回覆給對方就完成啦，光是這個電子簽名的功能就替我省下不少時間。

7. PDF 友善閱讀模式

PDF轉txt

pdf 文電通 5 專業版

△ 通常會用 PDF 檔案，都是重要文件，上面會有不少重要資訊。「PDF 文電通 5 專業版」新增閱讀模式、文字瀏覽模式，能夠隱藏文件中語文字無關的內容、功能選單等，讓閱讀起來可以更加專心、有效率。

8. PDF 文件最佳化

這個功能可以縮小 PDF 檔案，常常夾帶 PDF 附件的時候，Email 會有檔案大小限制，超過檔案大小就會有無法傳送郵件的困擾，這時候就會用到 PDF 最佳化的功能，來有效的減少 PDF 檔案大小。

使用完 PDF 文電通 5 專業版，到目前為止我覺得相當滿意，因為還是老話一句，關於 PDF 所有需求功能，有一套就夠了，不用另外找轉檔工具、不用另外找閱讀器、不用另外找 OCR 工具 ... 我覺得它就是一款 N 合一的 PDF 最完整工具，不用裝其它很多工具，電腦桌面可以剩下很多空位 ; 整合 PDF 功能，我可以省下很多時間。看似花費購買、訂閱，其實無形中省下的更多，真心推薦給大家！

PDF 文電通專業版試用下載連結(30天免費)：https://store.gaaiho.com/download/suite.aspx
PDFhome 教學網站：https://www.pdfhome.com/

最後的最後，說好的哇哇粉絲獨享小驚喜來了！
這次幫大家爭取到 6 個月試用體驗申請一百份
活動詳情請關注粉絲專頁，為了避免你錯過，還沒按讚、按搶先看的趕快過去卡位囉：https://www.facebook.com/easylife.tw/

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