Google 線上文件轉檔 PDF，記住這個幾個單字秒速下指令！

2018-11-09 03:48:57 9M87
Google PDF

Google 線上文件的非常好用，尤其多人協作更是方便，但有許多隱藏版的小技巧，是可以讓我們在使用 Google 線上文件的時候，更加方便、有效率的方式，之前分享的 .new 秒速新增 Google 文件，今天又來一招啦！直接載網址後綴輸入 export?format=pdf 就能快速產生 PDF 檔！如何使用，一起來看看吧～


Google試算表轉檔PDF
△ 首先就用上次傳授的 .new 大絕招，來新增一個 Google 文件試試，忘記怎麼用的人可以去複習一下 Google .new 短網址，快速新增 Google 文件，接這注意到上方網址列的最後一個字 edit。

Google PPT 轉檔PDF

△ 將 edit 刪除，並且將「export?format=pdf」貼去，按下 Enter 鍵後神奇的事情就會發生啦！

Google PDF

△ 剛剛的 Google 線上 Word 一秒變成 PDF，而且已經下載完成，存在電腦中啦！真超快速的啊～

Google試算表轉檔PDF

△ 真的這麼猛！好奇心堅強的我再來試試 Google 試算表，用同樣的招式把 edit 替換成 export?format=pdf。

Google PDF

△ 果然又一秒變成 PDF 檔無誤！

Google PDF 轉檔

△ 接下來再來試一下，若把電腦中的 Word 檔丟到 Google Drive 裡面，在用 Google 文件打開這個文件，用同樣的方式，是不是也能順利轉檔成 PDF 呢？

Google PDF

△ 立馬上傳來實驗看看

Google PDF

△ 上傳完成，用 Google 文件開啟

Google PDF

△ Google 文件開啟後，一樣將 edit 改成 export?format=pdf。

Google PDF

△ 果然一樣沒問題！大家學習到這個 Google 文件大法了嗎～來拆解一下 export?format=pdf，其實也不難記，export 字面上就是匯出的意思，format 就是格式，整組的意思就是匯出成 PDF 啦！這樣拆解之後，下次就可以直接在網址列打出這一串嚇嚇同事啦！

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