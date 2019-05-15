PDF 工具大概分成兩種，一種就是多功能型，一種就是轉檔類型，這次限時免費的 PDF Shaper Premium 算是前者，不過也具備有 PDF 轉成文字、RTF 的功能，基本上只要能把文字抽出來使用，就已經可以滿足很多人的需求，當然也具備有 PDF 合併、PDF 分割、PDF 拆解圖片、PDF 翻轉、PDF 裁切、PDF 浮水印、PDF 加密解密、PDF 簽屬與 PDF 保護等等功能，在 PDF 使用頻率那麼高的狀態下，有一套實用的 PDF 工具是必備的，這次的免安裝註冊版要收下唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PDF SHAPER PREMIUM NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次活動版本是安裝即註冊版，免安裝註冊版也可以到文末下載。

△ PDF Shaper Premium 軟體開啟的畫面如上圖，主要分為文件、內容、頁面與安全四大功能，細項功能包含有 PDF 轉成文字、PDF 轉 RTF、PDF 合併、PDF 分割、PDF 拆解圖片、PDF 翻轉、PDF 裁切、PDF 浮水印、PDF 加密解密、PDF 簽屬與 PDF 保護等等功能

△ 軟體打開有多種功能在首頁，每一項的操作都差不多，我以 PDF to TXT 為例，首先要加入 PDF 檔案，可以加入很多個都沒問題，之後記得去 Options 的項目看看有那些東西可以調整，譬如說轉出成圖片就可以調整圖片品質等等，完成之後選取檔案點選 Process 就會開始執行。

執行時會有進度顯示，基本上大多速度都挺快的，目前測試速度最慢的大概是轉成 RTF 的功能，基本上轉成 RTF 已經與 Word 有點類似，基本的圖片文字都有了，只是格式可能會跑掉^^。

最後來比較各版的功能的功能，Premium 算是非常好用了！更進階的 Pro 版本有 OCR 文字辨識功能，PDF Shaper 免費版本其實已經很好用囉！剩餘的功能其實有很多線上工具可以輔助唷～

http://www.pdfshaper.com/

安裝版：

PDF Shaper Premium 8.9.exe（SHAREWAREONSALE下載）

PDF Shaper Premium 8.9.exe（GOOGLE下載）

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免安裝版：

PDF Shaper Premium 8.9.7z（GOOGLE下載）

PDF Shaper Premium 8.9.7z（1DRV下載）

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PDF Shaper Premium 8.9.7z（本站下載）

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