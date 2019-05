PDF 工具大概分成兩種,一種就是多功能型,一種就是轉檔類型,這次限時免費的 PDF Shaper Premium 算是前者,不過也具備有 PDF 轉成文字、RTF 的功能,基本上只要能把文字抽出來使用,就已經可以滿足很多人的需求,當然也具備有 PDF 合併、PDF 分割、PDF 拆解圖片、PDF 翻轉、PDF 裁切、PDF 浮水印、PDF 加密解密、PDF 簽屬與 PDF 保護等等功能,在 PDF 使用頻率那麼高的狀態下,有一套實用的 PDF 工具是必備的,這次的免安裝註冊版要收下唷!

△ PDF Shaper Premium 軟體開啟的畫面如上圖,主要分為文件、內容、頁面與安全四大功能,細項功能包含有 PDF 轉成文字、PDF 轉 RTF、PDF 合併、PDF 分割、PDF 拆解圖片、PDF 翻轉、PDF 裁切、PDF 浮水印、PDF 加密解密、PDF 簽屬與 PDF 保護等等功能

△ 軟體打開有多種功能在首頁,每一項的操作都差不多,我以 PDF to TXT 為例,首先要加入 PDF 檔案,可以加入很多個都沒問題,之後記得去 Options 的項目看看有那些東西可以調整,譬如說轉出成圖片就可以調整圖片品質等等,完成之後選取檔案點選 Process 就會開始執行。

執行時會有進度顯示,基本上大多速度都挺快的,目前測試速度最慢的大概是轉成 RTF 的功能,基本上轉成 RTF 已經與 Word 有點類似,基本的圖片文字都有了,只是格式可能會跑掉^^。

最後來比較各版的功能的功能,Premium 算是非常好用了!更進階的 Pro 版本有 OCR 文字辨識功能,PDF Shaper 免費版本其實已經很好用囉!剩餘的功能其實有很多線上工具可以輔助唷~

http://www.pdfshaper.com/

