【限時免費】PDF Shaper Premium 大師等級 PDF 瑞士刀工具

2019-05-15 06:52:40 哇哇

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

PDF 工具大概分成兩種，一種就是多功能型，一種就是轉檔類型，這次限時免費的 PDF Shaper Premium 算是前者，不過也具備有 PDF 轉成文字、RTF 的功能，基本上只要能把文字抽出來使用，就已經可以滿足很多人的需求，當然也具備有 PDF 合併、PDF 分割、PDF 拆解圖片、PDF 翻轉、PDF 裁切、PDF 浮水印、PDF 加密解密、PDF 簽屬與 PDF 保護等等功能，在 PDF 使用頻率那麼高的狀態下，有一套實用的 PDF 工具是必備的，這次的免安裝註冊版要收下唷！

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PDF SHAPER PREMIUM NOW。

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

△ 最後就可以取得軟體下載連結，這次活動版本是安裝即註冊版，免安裝註冊版也可以到文末下載。

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

△ PDF Shaper Premium 軟體開啟的畫面如上圖，主要分為文件、內容、頁面與安全四大功能，細項功能包含有 PDF 轉成文字、PDF 轉 RTF、PDF 合併、PDF 分割、PDF 拆解圖片、PDF 翻轉、PDF 裁切、PDF 浮水印、PDF 加密解密、PDF 簽屬與 PDF 保護等等功能

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

△ 軟體打開有多種功能在首頁，每一項的操作都差不多，我以 PDF to TXT 為例，首先要加入 PDF 檔案，可以加入很多個都沒問題，之後記得去 Options 的項目看看有那些東西可以調整，譬如說轉出成圖片就可以調整圖片品質等等，完成之後選取檔案點選 Process 就會開始執行。

PDF Shaper Premium PDF 超強整合瑞士刀工具

執行時會有進度顯示，基本上大多速度都挺快的，目前測試速度最慢的大概是轉成 RTF 的功能，基本上轉成 RTF 已經與 Word 有點類似，基本的圖片文字都有了，只是格式可能會跑掉^^。

PDF Shaper 轉檔、合併、分割、加密

最後來比較各版的功能的功能，Premium 算是非常好用了！更進階的 Pro 版本有 OCR 文字辨識功能，PDF Shaper 免費版本其實已經很好用囉！剩餘的功能其實有很多線上工具可以輔助唷～

http://www.pdfshaper.com/

安裝版：
PDF Shaper Premium 8.9.exe（SHAREWAREONSALE下載）
PDF Shaper Premium 8.9.exe（GOOGLE下載）
PDF Shaper Premium 8.9.exe（1DRV下載）
PDF Shaper Premium 8.9.exe（NOFILE下載）
檔案大小：8.59 MB

免安裝版：
PDF Shaper Premium 8.9.7z（GOOGLE下載）
PDF Shaper Premium 8.9.7z（1DRV下載）
PDF Shaper Premium 8.9.7z（NOFILE下載）
PDF Shaper Premium 8.9.7z（本站下載）
檔案大小：7.67 MB

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