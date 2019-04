PDF 的使用變多,PDF 的工具需求也越多,這次限時免費的是 PDF Multitool 實用的 PDF 工具,這款工具能夠讓你換 PDF 成為 CSV、XML、XLS、XLSX 與 HTML 格式,具備英文、德文、西班牙文語法文等等的 OCR 文字辨識功能,以及能夠轉換 PDF 檔案中的圖片成為能夠搜尋的內容,還有常見的 PDF 分割合併功能,也能很方便的從 PDF 當中抽取件檔案,包含常被嵌入的圖片與影片等等,還有轉換 PDF 成為圖片的功能,常用的 PDF 功能通通都包辦了,有需求的朋友們記得收下使用!

Convert PDF to CSV, PDF to XML, PDF to XLS, PDF To XLSX, PDF To HTML

Read text from scanned documents (English, German, Spanish, French and more are supported)

Convert PDF with scanned images into text searchable PDF documents

Automatically find tables inside PDF

Search inside PDF with regular expressions

Split, Merge, Extract pages from PDF

Extract file attachments from PDF

Extract data from XFA and XFDF PDF forms

Convert PDF to TIFF (including multipage TIF), PDF to PNG, PDF to BMP

Convert PDF to HTML with images and graphics

Extracts Text, XML, CSV, Attachments, Video, Audio from PDF files

Print PDF documents

And more!

△ 從活動頁面點選 Get if now free! 繼續。

△ 之後就會進入下載檔案頁面,可以取得安裝檔案,或是到文末下載免安裝版,免安裝包含有限時免費的重要檔案。

△ 最後點選 Get your key and activate 就可以取得這次的序號資訊囉!

△ 開啟軟體後找到 Registration 將剛剛所取得的序號填入,使用者名稱隨填寫,點選 Register 啟動。

△ 使用方法也不難,首先要先開啟一個 PDF 檔案,之後再去選取左側欄想要使用的功能就好囉!

https://bytescout.com/products/pdfmultitool/index-business.html

免安裝版:

ByteScout PDF Multitool 10.0.0.3420.7z(MEDIAFIRE下載)

ByteScout PDF Multitool 10.0.0.3420.7z(ZIPPYSHARE下載)

ByteScout PDF Multitool 10.0.0.3420.7z(GOOGLE下載)

ByteScout PDF Multitool 10.0.0.3420.7z(1DRV下載)

ByteScout PDF Multitool 10.0.0.3420.7z(HAMICLOUD下載)

檔案大小:66.14 MB

安裝版:

PDFMultitool 10.0.0.3420.exe(MEDIAFIRE下載)

PDFMultitool 10.0.0.3420.exe(ZIPPYSHARE下載)

PDFMultitool 10.0.0.3420.exe(GOOGLE下載)

PDFMultitool 10.0.0.3420.exe(1DRV下載)

檔案大小:71.96 MB