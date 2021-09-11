PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

想把 IG 上的圖片語錄或其他圖片中的文字進行複製嗎？就讓這款超方便的 PearOCR 圖片轉文字工具幫你搞定吧！PearOCR 是一款免費線上工具，操作非常簡單，你只要將 OCR 文字圖片上傳或拖曳到網站中，網站就會自動將圖片中的中英文內容轉換為純文字，或導出 PDF 檔傳給朋友也可以，此外 PearOCR 也沒有任何使用限制，還可讓你在離線下做使用，有需要的朋友趕緊將這麼佛心的工具收下吧！想在手機上使用的話，可參考這篇：vFlat 手機掃描文件 App！

PearOCR 使用介紹

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

當你進到 PearOCR 網站後，你可以選擇直接將圖片拖曳到網站中，或是透過「本地圖片」或「讀剪貼板」來上傳圖片。

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

圖片上傳後，PearOCR 網站便會進行 OCR 識別，不用幾秒，右側就會顯示可複製的文字了。

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

在右側下方，你可以點選「純文字方式顯示」功能，這會將掃描後的文字顯示為純文字格式，好讓你可以很清楚檢視文字是否有異樣。

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

若你點選下方的「設定」功能，你便可以自行設定置信度閥值、文字背景色、文本顏色，設定完成後點選「保存設置」保存，再點選「重新識別所有圖像」可幫助你獲取更完美的 OCR 辨識結果。

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

PearOCR 網站中，還有個非常實用的「在文本底下顯示圖像」功能，可讓原有圖片與在辨識好文字進行重疊，好讓你在取用文字時快速知道在哪個位置。

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！上傳圖片後便可立即複製文字！

另外，網站除了可以直接複製 OCR 識別出來的純文字外，也能點選「導出所有圖像到 PDF」，將 OCR 識別過的文字轉為 PDF 格式，還可讓原圖附在下一頁，方便讓瀏覽者檢視對照，這麼方便的工具上哪找？趕快點擊下方連結將網站收藏起來吧！

PearOCR：https://pearocr.com/

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具，上傳圖片便可立即複製文字！ 相關文章

訪客留言

PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具，上傳圖片便可立即複製文字！ 參考資料

五款免費中文OCR 文字辨識軟體下載，建立強大無紙化辦公室
2016年9月15日 — 而善用OCR 無紙化工具流程，加上下面的閱讀與會議技巧，你的內容整理就會 ... 上點擊右鍵，選擇「用Google 文件開啟」，那麼就會自動辨識照片中的中文 ...
友環公司-ABBYY FineReader OCR圖轉文辨識軟體(繁中版)文書編輯
ABBYY FineReader OCR圖轉文辨識軟體(繁中版) | ABBYY FineReader 是 OCR 辨識軟體，它有著標準的 Windows 介面，能夠直接在 MS Word、MS Excel、WordPerfect 及 Word Pro 中掃描和讀取文件、信件或各類表格，並且能存成 RTF、TXT、 DOC、CSV、XLS或 HTML 等格式。 ...
ADV類型galgame機翻軟件心得和推薦 - 維咔VikACG[V站]
2020/8/15 · 相信很多玩家對於那些名氣相對較小或者剛出的gal無漢化組去漢化的情況非常頭疼，想看劇情卻又看不懂，這篇文章就分享一下我個人用的兩個機翻軟件 前排提醒：本文章推薦的機翻軟件只適用於ADV類型的傳統galgame，大部分即時互動的SLG或者RPG類型的遊戲是不適合用本 ...
一秒把圖像化為可編輯文字！文本掃描儀 [OCR] App來救你 Android | 電獺少女 | LINE TODAY
一秒把圖像化為可編輯文字！文本掃描儀 [OCR] App來救你 Android 一開啟App，迎面而來的就是相機畫面，按下拍照鍵就可以馬上開始識別，就是這麼直覺好用。主畫面中跟拍照有關的有補光燈、亮暗調整跟放大縮小，補光燈鍵一按，手機後方的閃光燈就會開啟，來增加拍照 ...
Copyfish 圖片影音文字辨識OCR工具，快速剪貼、複製翻譯內容
Copyfish 跟Project Naptha 其實有一些相似，不同的是Copyfish 在功能上更為強大，而且支援範圍從圖片到影片包括YouTube 都能直接辨識文字，只要利用它來選取畫面內容 ...
最強免費 OCR 軟體 Onenote 直接複製照片上中文字
2016/8/14 · 一，Google Drive 文字辨識與 Onenote 文字辨識「 實測比較 」： 相較其他免費 OCR 工具的中文辨識能力， Google Drive 與微軟 Onenote 的效果都要好得多，所以我直接以這兩款工具來比較結果給大家看。 首先下圖是 Onenote 電腦版軟體（ Windows 與 Mac 版皆可完成 ...
[急] 有沒有免費的OCR軟體呢? OFFICE內建有嗎? - Mobile01
2006/1/19 · 去使用ocr辨識,Microsoft Office Document Imaging上的工具列你去按一按就會看見! 然後用開word去將你的辨識文字複製貼上到這邊,注意不要一次全部都貼過來,可能會有亂碼,所以如果不能全貼可以試試看,一行一行貼過來. 2.影像處裡軟體:
免費無限制斷網還能用！這OCR文字識別工具神了 - kks資訊網
3 天前 — 也就是說，用戶只需要進入一次PearOCR後，接下來就可以斷網用PearOCR進行識別 ... 用戶除了可以直接複製識別出來的文字內容，還可以選擇生成PDF文件。
EasyScreenOCR 免費線上圖片轉文字工具，支援多國語言
2020年1月4日 — 隨著近年OCR 文字辨識技術越來越強大之後，網路上也陸續出現不少好用的 ... 你要轉成文字的圖片上傳上去，無需註冊，支援PNG 與JPG 兩種格式，且可以 ...
如何修改圖片文字 如何在jpg圖片中修改文字？_百度知道狀態: – FULP
8 2016-07-22 如何使用畫圖工具修改jpg格式文字 3 2006-03-30 怎樣在jpg圖片上添加文字 24 2011-05-25 在PS中如何修改jpeg圖片中的文字 4 狀態: 發問中 【LINE 電腦版】一招教你圖片轉文字，操作與設定非常細膩的免費抓圖軟體，動作及背景等各種功能可以依照你的喜 ...