想把 IG 上的圖片語錄或其他圖片中的文字進行複製嗎？就讓這款超方便的 PearOCR 圖片轉文字工具幫你搞定吧！PearOCR 是一款免費線上工具，操作非常簡單，你只要將 OCR 文字圖片上傳或拖曳到網站中，網站就會自動將圖片中的中英文內容轉換為純文字，或導出 PDF 檔傳給朋友也可以，此外 PearOCR 也沒有任何使用限制，還可讓你在離線下做使用，有需要的朋友趕緊將這麼佛心的工具收下吧！想在手機上使用的話，可參考這篇：vFlat 手機掃描文件 App！

PearOCR 使用介紹

當你進到 PearOCR 網站後，你可以選擇直接將圖片拖曳到網站中，或是透過「本地圖片」或「讀剪貼板」來上傳圖片。

圖片上傳後，PearOCR 網站便會進行 OCR 識別，不用幾秒，右側就會顯示可複製的文字了。

在右側下方，你可以點選「純文字方式顯示」功能，這會將掃描後的文字顯示為純文字格式，好讓你可以很清楚檢視文字是否有異樣。

若你點選下方的「設定」功能，你便可以自行設定置信度閥值、文字背景色、文本顏色，設定完成後點選「保存設置」保存，再點選「重新識別所有圖像」可幫助你獲取更完美的 OCR 辨識結果。

PearOCR 網站中，還有個非常實用的「在文本底下顯示圖像」功能，可讓原有圖片與在辨識好文字進行重疊，好讓你在取用文字時快速知道在哪個位置。

另外，網站除了可以直接複製 OCR 識別出來的純文字外，也能點選「導出所有圖像到 PDF」，將 OCR 識別過的文字轉為 PDF 格式，還可讓原圖附在下一頁，方便讓瀏覽者檢視對照，這麼方便的工具上哪找？趕快點擊下方連結將網站收藏起來吧！

PearOCR：https://pearocr.com/