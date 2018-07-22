【限時免費】Dimo Videomate 影音轉檔、影音下載、多媒體分享一次通通滿足

2018-07-22 09:56:58 哇哇
Dimo Videomate 影音轉檔、影音下載、多媒體分享

影音轉檔軟體不稀奇、線上影音下載不稀奇、多媒體分享不稀奇，不過若一款軟體能結合這三大功能，我自己覺得頗 skr 的，這次限時免費的是 Dimo Videomate 這款工具，坦白說他的介面不怎麼樣，有些其他軟體的影子，影音下載功能也不夠細緻，但是也是裝備了！而比較少見的多媒體分享功能，我覺得頗特別的，讓你可以很快速很簡單的將電腦中的影音分享在區域網路之內，這是其他軟體比較少見的，因此這三種的組合其實還不錯，若今天這別是三款軟體我不會介紹，但是結合在一起就可以，有興趣的人不妨試試看！


限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-videomate-100-discount

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VIDEOMATE NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入，點選 Register 進行註冊。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 第一大功能是影音轉檔，將要轉檔的影片拖曳進去即可，這介面感覺非常熟悉，某些軟體好像很類似。

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△ 從右側可以選擇藥轉檔輸出的檔案類型，可以依照格式、手機、被放棄、4K 影片、電視、遊戲主機與 VR 裝置來轉檔。

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△ 右下角的小齒輪，可以自己做細部轉檔設定的調整。

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△ Download 功能很簡單，貼上 YouTube 網址就會自動下載影片，下載後可以直接開啟影片，或是直接進行轉檔都可以。免費版本只支援 YouTube 單一網站，若是限時免費的註冊版本，就支援超過 300 個網路影音網站！

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△ Media Server 是多媒體分享功能，設定自己電腦的 IP 位置，以及要開啟服務的通訊埠，還有要分享給大家的資料夾，就可以透過 IP 的方式來直接瀏覽。

https://www.mediadimo.com/videomate

免安裝版：
Dimo Videomate 4.2.0.7z（MediaFire下載）
Dimo Videomate 4.2.0.7z（Rapidgator下載）
Dimo Videomate 4.2.0.7z（ZippyShare下載）
Dimo Videomate 4.2.0.7z（YunFile下載）
Dimo Videomate 4.2.0.7z（本站下載）
檔案大小：49.25 MB

安裝版：
videomate-install.exe（官方下載）
videomate-install.exe（MediaFire下載）
videomate-install.exe（Rapidgator下載）
videomate-install.exe（ZippyShare下載）
videomate-install.exe（YunFile下載）
檔案大小：56.34 MB

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