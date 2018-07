影音轉檔軟體不稀奇、線上影音下載不稀奇、多媒體分享不稀奇,不過若一款軟體能結合這三大功能,我自己覺得頗 skr 的,這次限時免費的是 Dimo Videomate 這款工具,坦白說他的介面不怎麼樣,有些其他軟體的影子,影音下載功能也不夠細緻,但是也是裝備了!而比較少見的多媒體分享功能,我覺得頗特別的,讓你可以很快速很簡單的將電腦中的影音分享在區域網路之內,這是其他軟體比較少見的,因此這三種的組合其實還不錯,若今天這別是三款軟體我不會介紹,但是結合在一起就可以,有興趣的人不妨試試看!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD VIDEOMATE NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版、免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後將剛剛所取得的序號填入,點選 Register 進行註冊。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!△ 第一大功能是影音轉檔,將要轉檔的影片拖曳進去即可,這介面感覺非常熟悉,某些軟體好像很類似。△ 從右側可以選擇藥轉檔輸出的檔案類型,可以依照格式、手機、被放棄、4K 影片、電視、遊戲主機與 VR 裝置來轉檔。△ 右下角的小齒輪,可以自己做細部轉檔設定的調整。△ Download 功能很簡單,貼上 YouTube 網址就會自動下載影片,下載後可以直接開啟影片,或是直接進行轉檔都可以。免費版本只支援 YouTube 單一網站,若是限時免費的註冊版本,就支援超過 300 個網路影音網站!△ Media Server 是多媒體分享功能,設定自己電腦的 IP 位置,以及要開啟服務的通訊埠,還有要分享給大家的資料夾,就可以透過 IP 的方式來直接瀏覽。免安裝版:檔案大小:49.25 MB安裝版:檔案大小:56.34 MB