有不少人喜歡看網路影音，一看就是一整天，而且每天總是有很多新的有趣內容，更是有高畫質的影音享受，而好看的影片大家總是會想收藏，放在手機裡就隨時可以欣賞。ChrisPC Free VideoTube Downloader 是一套不錯的影片下載工具，可以讓你輕鬆的收藏 YouTube 上的影片，唯一可惜的就是對於中文辨識不支援，反正下載後改個檔名也是可以。
這工具預設會監測剪貼簿的內容，若是複製了支援下載的網址就會自動加入列表，支援的網站有 YouTube、Dailymotion、HULU.com、CBS.com、Vimeo、Veoh、VK.com、MyVideo.de、Flickr、Metacafe、ulive.com、Blip.tv、LiveLeak、Break、Trilulilu.ro、220.ro、Tare.ro，出現在列表後可以在下方選擇要下載的解析度與格式，之後點選下載的藍色按鈕就可以開始下載囉！
免安裝版：
ChrisPC Free VideoTube Downloader 11.03.15.7z（MEDIAFIRE下載）
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要轉檔的話需要安裝 ffmpeg addon：
setup_ffmpeg_addon.rar（Uploading下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（ZippyShare下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（box下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（MediaFire下載）
setup_ffmpeg_addon.rar（本站下載）
檔案大小：5.83 MB