線上影音下載的方法永遠不嫌多,再來推薦可下載 YouTube 影片和 MP3 音樂的 YouTube To MP3 ,Android 手機和電腦都有支援,因為 YouTube 聽歌或看影片都需要有網路的情況下才能正常播放,如果你也和艾倫一樣網路沒吃到飽,那就可以考慮先在家裡把所有的歌曲和影片下載到手機中,出門時就算沒有網路也可以盡情的聽歌和追劇,YouTube To MP3 下載的方式也非常簡單,一起來學一下吧!▽ 網站預設的語言是英文,有支援漢語(簡體中文),還有支援下載 320kbps 高品質音頻,但下載的音質還是依我們音樂的來源為主。

▽ 先到 YouTube 找到我們想下載的音樂或影片複製網址就可以。▽ 到 YouTube To MP3 貼上剛複製的 YouTube網址就可以。▽ 這時我們只要選擇是純音樂的 MP3,還是要下載有影像的視頻。▽ 如果要選擇視頻的話,可以選擇影片下載的品質,720p、480p、360p、240p、144p 有多種影片解析可以挑選,當然解析越高檔案容量就越大唷!有很多 YouTube 的音樂想下載、有很多影片想下載嗎?快來試試看 YouTube To MP3 一鍵下載 YouTube。YouTube To MP3 下載音樂和影片網站: http://www.yt-mp3.com/