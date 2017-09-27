線上影音下載的方法永遠不嫌多，再來推薦可下載 YouTube 影片和 MP3 音樂的 YouTube To MP3，Android 手機和電腦都有支援，因為 YouTube 聽歌或看影片都需要有網路的情況下才能正常播放，如果你也和艾倫一樣網路沒吃到飽，那就可以考慮先在家裡把所有的歌曲和影片下載到手機中，出門時就算沒有網路也可以盡情的聽歌和追劇，YouTube To MP3 下載的方式也非常簡單，一起來學一下吧！
YouTube To MP3 下載音樂和影片網站：http://www.yt-mp3.com/
▽ 網站預設的語言是英文，有支援漢語（簡體中文），還有支援下載 320kbps 高品質音頻，但下載的音質還是依我們音樂的來源為主。
▽ 先到 YouTube 找到我們想下載的音樂或影片複製網址就可以。
▽ 到 YouTube To MP3 貼上剛複製的 YouTube網址就可以。
▽ 這時我們只要選擇是純音樂的 MP3，還是要下載有影像的視頻。
▽ 如果要選擇視頻的話，可以選擇影片下載的品質，720p、480p、360p、240p、144p 有多種影片解析可以挑選，當然解析越高檔案容量就越大唷！
有很多 YouTube 的音樂想下載、有很多影片想下載嗎？快來試試看 YouTube To MP3 一鍵下載 YouTube。
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