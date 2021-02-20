當你初次使用某個遊戲、網站、App 的時候，是否都會點擊 Facebook 帳號連結開通呢？但有時候開通太多也會擔心個資外洩的問題，那麼小編就來教大家一招輕鬆移除 FB 綁定帳號的方法吧！現在科技這麼發達，許多遊戲、App 以及網站，為了方便都會設置與 FB 帳號連結的服務，不僅讓大家可快速登入，還省下麻煩的註冊手續，但在這樣的便利之下，個資外洩也越來越多，有方法可解決嗎？就讓我們往下看詳細教學吧！想快速下載 FB 影片嗎？可參考這篇：FBDown.net 最佳 FB 影片下載工具！

如何將 FB上的遊戲、App、網站綁定連結取消？

首先將你手機中的 FB App 開啟後，點選右下角的「功能表」，接著往下滑點選「設定和隱私」>「設定」。

接著在帳號安全下方，點選「應用程式和網站」>「使用 Facebook 帳號登入」。

接下來，你就可以在使用 Facebook 帳號登入頁面裡的「使用中」列表內，清楚看到你曾使用 FB 帳號登入過的所有遊戲、App、網站資訊，若你想要移除 FB 帳號連結的遊戲、App、網站的話，可以點選右邊的「編輯」按鈕。

點選編輯後，便會進到該程式的詳細資料頁面，你只要滑到底，點選「移除」，並在一次點選「移除」就 OK 了，這樣該程式就無法取得你的私人資料囉！想要取消不常使用的 FB 帳號連結的朋友，趕緊參考以上的教學來移除吧！