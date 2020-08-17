大家在 Facebook 上看到喜歡影片時，你知道有哪些網站可以幫你下載到桌面嗎？像之前有介紹過的 GetVideo.Download、Nova、Snaptube 都能夠下載 FB 的影片。不過今天小編要再介紹一款操作簡單的 Facebook 影片下載網站 FBDown.net，只要複製 FB 影片網址，把網址貼到網站上就能開始下載影片，是不是非常輕鬆呢？至於它的 Google Chrome 擴充功能就有點不同，不同點在於只要開啟臉書影片時就會自動偵測到影片連結，是不是超方便？還可以選取要下載的畫質，畫質越好，影片檔案也會越大。好啦 ! 廢話不多說就讓小編操作給你們看吧 ~

FBDown.net ：https://www.fbdown.net/

我們在 Facebook 內看到喜歡的影片，點擊「...」按下「複製連結」。

回到官網，把剛剛複製好的連結貼上再點擊「Download」。

接著可以選擇你要下載普通畫質還是 HD 高畫質。

選擇其中一項點進去，就會開啟你剛剛所選的新影片視窗，在影片中點擊「右鍵」，就可把影片下載到桌面囉 !

Chrome Video Downloader PLUS 擴充功能操作

FBDown.net Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/video-downloader-plus/fhplmmllnpjjlncfjpbbpjadoeijkogc

前面有說到等等要介紹 FBDown.net 的 Chrome 擴充功能對吧，點開官網上的「+Chrome Extension」把 Video Downloader PLUS 加到 Chrome 中。

接著我們到 Facebook 影片頁面後，點選右上角的「FBDown Video Downloader」按鈕就會自動偵測 FB 上的影片鏈結，這邊要注意 ! 如果出現空白或找不到影片等文字，可以試著播放影片或重新整理網頁。

如果一直沒辦法偵測到影片連結，那可能是你的 FB 是新版的，必須切回到經典版才能夠偵測的到。

小編我一切回經典版 FB 馬上就能偵測到影片，影片會顯示2 種不同大小容量，畫質越好，影片容量會越大。

點選後方的下載按鈕會自動跳轉到 FBDown.net 網站，點選影片下方的「Download Your Video」就能下載影片。

一樣在影片上點擊「右鍵」就可下載到桌面啦 ! 以上兩種快速下載 Facebook 影片方法大家學會了嗎 ? 比較可惜的是 FBDown.net 影片下載器沒有支援 YouTube 。以免費的線上下載工具來說，「FBDown.net 」算是相當不錯又優質的工具，基本上只要記得這一款，日後要下載 FB 影片就都很足夠啦 !

FBDown.net ：https://www.fbdown.net/