教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

大家在 Facebook 上看到喜歡影片時，你知道有哪些網站可以幫你下載到桌面嗎？像之前有介紹過的 GetVideo.DownloadNovaSnaptube 都能夠下載 FB 的影片。不過今天小編要再介紹一款操作簡單的 Facebook 影片下載網站 FBDown.net，只要複製 FB 影片網址，把網址貼到網站上就能開始下載影片，是不是非常輕鬆呢？至於它的 Google Chrome 擴充功能就有點不同，不同點在於只要開啟臉書影片時就會自動偵測到影片連結，是不是超方便？還可以選取要下載的畫質，畫質越好，影片檔案也會越大。好啦 ! 廢話不多說就讓小編操作給你們看吧 ~

FBDown.net ：https://www.fbdown.net/

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

我們在 Facebook 內看到喜歡的影片，點擊「...」按下「複製連結」。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

回到官網，把剛剛複製好的連結貼上再點擊「Download」。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

接著可以選擇你要下載普通畫質還是 HD 高畫質。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

選擇其中一項點進去，就會開啟你剛剛所選的新影片視窗，在影片中點擊「右鍵」，就可把影片下載到桌面囉 !

Chrome Video Downloader PLUS 擴充功能操作

FBDown.net Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/video-downloader-plus/fhplmmllnpjjlncfjpbbpjadoeijkogc

教大家如何用 FBdown 在電腦以及 Chrome 擴充功能快速下載 FB 影片

前面有說到等等要介紹 FBDown.net 的 Chrome 擴充功能對吧，點開官網上的「+Chrome Extension」把 Video Downloader PLUS 加到 Chrome 中。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

接著我們到 Facebook 影片頁面後，點選右上角的「FBDown Video Downloader」按鈕就會自動偵測 FB 上的影片鏈結，這邊要注意 ! 如果出現空白或找不到影片等文字，可以試著播放影片或重新整理網頁。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

如果一直沒辦法偵測到影片連結，那可能是你的 FB 是新版的，必須切回到經典版才能夠偵測的到。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

小編我一切回經典版 FB 馬上就能偵測到影片，影片會顯示2 種不同大小容量，畫質越好，影片容量會越大。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

點選後方的下載按鈕會自動跳轉到 FBDown.net 網站，點選影片下方的「Download Your Video」就能下載影片。

教大家如何用 FBDown.net 在電腦以及 Chrome 擴充功能中 快速下載 FB 影片

一樣在影片上點擊「右鍵」就可下載到桌面啦 ! 以上兩種快速下載 Facebook 影片方法大家學會了嗎 ? 比較可惜的是 FBDown.net 影片下載器沒有支援 YouTube 。以免費的線上下載工具來說，「FBDown.net 」算是相當不錯又優質的工具，基本上只要記得這一款，日後要下載 FB 影片就都很足夠啦 !

FBDown.net ：https://www.fbdown.net/

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