Messenger App 防偷窺小技巧，簡單兩步驟便可設置完成！

使用 iPhone 手機的朋友，如何不讓同事、老婆有機會偷看你的 Messenger 聊天紀錄？就讓小編教你設置 Messenger Face ID 鎖功能來防止吧！Messenger 是個許多人常用的社群通訊軟體 App，不過現在隱私安全問題越來越被人們重視後，Messenger 便增設了 Face ID 鎖功能，防止你的聊天紀錄被有心人士偷看，那麼該如何設置呢？就讓我們往下看簡單兩步驟設置教學吧！更多 Messenger 新功能，請參考這篇：Messenger 推出「聲音表情符號」新玩意！

Messenger Face ID 設置教學

Messenger App 防偷窺小技巧，簡單兩步驟便可設置完成！

首先請開啟你的 Messenger App，點選右下角的「設定」>「隱私設定」>「應用程式鎖」。

Messenger App 防偷窺小技巧，簡單兩步驟便可設置完成！

接著我們將「需要 Face ID」功能開啟，下方便可讓你選擇退出 Messenger App 後，要多久時間啟動 Face ID 鎖，選好我們退出再重新開啟，便能看到 Face ID 鎖囉！對於不想讓別人點開偷看你的 Messenger 聊天紀錄的朋友，趕緊透過以上教學來設置 Face ID 鎖吧！

Messenger App：App Store
Messenger App：Google Play

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