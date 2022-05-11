使用 iPhone 手機的朋友，如何不讓同事、老婆有機會偷看你的 Messenger 聊天紀錄？就讓小編教你設置 Messenger Face ID 鎖功能來防止吧！Messenger 是個許多人常用的社群通訊軟體 App，不過現在隱私安全問題越來越被人們重視後，Messenger 便增設了 Face ID 鎖功能，防止你的聊天紀錄被有心人士偷看，那麼該如何設置呢？就讓我們往下看簡單兩步驟設置教學吧！更多 Messenger 新功能，請參考這篇：Messenger 推出「聲音表情符號」新玩意！

Messenger Face ID 設置教學

首先請開啟你的 Messenger App，點選右下角的「設定」>「隱私設定」>「應用程式鎖」。

接著我們將「需要 Face ID」功能開啟，下方便可讓你選擇退出 Messenger App 後，要多久時間啟動 Face ID 鎖，選好我們退出再重新開啟，便能看到 Face ID 鎖囉！對於不想讓別人點開偷看你的 Messenger 聊天紀錄的朋友，趕緊透過以上教學來設置 Face ID 鎖吧！

Messenger App：App Store

Messenger App：Google Play