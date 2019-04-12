我工作常常需要用 FB 訊息聯絡，但是開啟 Facebook 網頁一不小心看到貼文就會分心，開始滑了起來，到最後根本忘了最初是要開啟 FB 訊息聯絡事情的！為了讓工作更有效率，今天要來跟大家分享這款 Messenger & Notifier for Facebook 工具，它是一款 Chrome 擴充程式，點擊一下就可以直接開啟 Facebook Messenger，讓我們直達 FB 訊息視窗，不需要經過讓人分心的 Facebook 頁面，直接就可以聯絡工作業務，完全可以解決前面所提到的問題喔！如果你也跟我一樣有這樣的症狀，趕快把這個小工具安裝起來吧～

△ 進入 Chrome 商店後，點擊右上方按鈕將 Messenger & Notifier for Facebook 添加到 Chrome 瀏覽器中。

△ 安裝完畢之後，請先不要在右上方的圖示點開，請先到 www.messenger.com 點擊「以 XXX 的身分繼續」登入 Facebook Messenger，不然直接從右上方的小圖示登入，可能會發生無法登入 FB 的情形，間接導致無法使用。

△ 登入之後，在 Chrome 右上方的小鈴噹，會顯示通知訊息數量，直接點開就可以查看啦！實際使用起來真的方便很多，因為 Facebook 介面真的太多雜亂的資訊，一個不小心就會馬上分心，這個 Chrome 擴充程式畫面乾淨多啦！

下載：Messenger & Notifier for Facebook（GOOGLE下載）