WhatsGreen WeChat Multi Messenger 整合 LINE / FB / IG / WhatsApp / Skype 等 14 種通訊軟體

2019-01-08 02:57:31 9M87
社群媒體整合

你手邊有幾款通訊 App 有幾款呢？LINE、Facebook Messenger、WhatsApp、Instagram 我自己常用的算一算就有 4 款，光是要在電腦上開啟這些視窗就有四個，今天分享一款 Chrome 擴充程式「WhatsGreen WeChat Multi Messenger」，將所有的通訊軟體整合在一個視窗，上班的時候不會被這麼多視窗搞到頭昏眼花啦！支援的通訊軟體除了上述四個之外還有 Telegram、Slack、Skype、微信、Hangouts、HipChat、Twitter 等，只需要開啟一個視窗，就可以找到所有的通訊 App！你也可以參考：【Mac】 One Chat Lite 整合 22 款通訊軟體，FB、Skype、Wechat 等常見聊天軟體通通支援，不需要再開一大堆視窗！


WhatsGreen WeChat Multi Messenger：這邊請

社群媒體整合
△ 首先點擊「加到 Chrome」把 WhatsGreen WeChat Multi Messenger 安裝到 Chrome 中。

通訊軟體整合LINE

△ 接著在 Chrome 右上方的圖示，找到 WhatsGreen WeChat Multi Messenger 並開啟它~

LINE FB IG 整合

△ 支援 WhatsApp，Telegram，Hangout，Skype，FB Messenger，Instagram，Gmail，Twitter，Facebook，微信，Yahoo Messenger，Slack，Hipchat，Crew MSN，Line 共 15 種服務，扣掉 Yahoo 即時通停止服務，嚴格來說共支援 14 種。

WhatsGreen WeChat Multi Messenger

△ 然後點擊自己常用的服務，並輸入帳號登入就可以啦！在安全性上，根據官方說法，WhatsGreen 不讀取我們輸入、發送或接收的任何內容，甚至不會在任何地方存儲我們的任何登入資訊。

WhatsGreen WeChat Multi Messenger

△ 登入後就是我們熟悉的介面啦！另外 WhatsGreen WeChat Multi Messenger 也支援桌面通知功能，不需要一直查看視窗，有新訊息來的時候可以及時接受桌面通知！

通訊軟體整合IG

△ 右上角為新舊版切換視窗的按鈕，舊版的開啟其中一個通訊軟體後，就無法切換到其它服務，所以在新舊版的切換上，我個人覺得新版會比較符合安裝這個軟體的意義，可以任意在多個通訊 App 中切換，一個視窗就搞定使用各種不同服務得客戶、同事或家人，所有訊息整合起來，真的非常方便！大家如果覺得開很多視窗很麻煩得話，不彷來試試吧！

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