Taskade 讓團隊合作無縫溝通，如果正準備一個計畫、活動、案子，可能會有多人遠端（線上）合作的問題，像我自己在收到分配的工作時，通常都是在 Facebook 聊天室、LINE 裡面，重要訊息很常一下就被其他人洗掉了，但如果任務分配者能在分配工作時，直接發佈在專屬的協作平台，像本篇的 Taskade，對於指派者或接收者資訊都更清楚，還能掌握工作進度，不是兩全其美嗎～
△ 建立任務名稱，下面選擇顏色標籤，以色彩做區分會比較清楚。
△ 建立完後直接把連結複製起來就能丟到團隊裡協作啦
△ 建立好的任務表長這樣
△ 點擊右上角可增加 4 種類別：待做清單、大綱、記事、常用預設版型，以下我們一個一個攤開來看看～
△ 第一種：待做清單，有種 To do list 的概念，指派者只需要輸入標題與事項。
△ 對了，這邊所有的文字編輯都是用快速鍵，最好記一下常用功能～
△ 回到工作任務欄，接收者可以直接查看，點進去如下圖。
△ 若完成工作的話，打勾勾，這個事項就會被劃掉，有種解任務的感覺。
△ 第二種：大綱模式，如果你正在策劃一個活動、展覽，可以利用這個模式紀錄流程大綱，團隊分工也會更加清晰。
△ 第三種：記事，有點像是工作、活動流程的備註，比較雜項的事務可以記錄在這邊。
△ 第四種：預設模板，這邊有多種好用的預設版型，都是常用的格式，像是週計畫、計畫大綱等，如果你對於建立格式剛好比較懶的話，可以善用第四種模式。
△ 這邊選擇週計畫預設格式，點進來後是預覽，確定使用點擊右上方 Use Template。
△ 所有的字、符號全部都可以自訂、編輯
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