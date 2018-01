Taskade 讓團隊合作無縫溝通 ,如果正準備一個計畫、活動、案子,可能會有多人遠端(線上)合作的問題,像我自己在收到分配的工作時,通常都是在 Facebook 聊天室、LINE 裡面,重要訊息很常一下就被其他人洗掉了,但如果任務分配者能在分配工作時,直接發佈在專屬的協作平台,像本篇的 Taskade,對於指派者或接收者資訊都更清楚,還能掌握工作進度,不是兩全其美嗎~

△ 需要協作的服務,一定要註冊一個帳號的啦(不然怎麼分享任務)△ 建立任務名稱,下面選擇顏色標籤,以色彩做區分會比較清楚。△ 建立完後直接把連結複製起來就能丟到團隊裡協作啦△ 建立好的任務表長這樣△ 點擊右上角可增加 4 種類別:待做清單、大綱、記事、常用預設版型,以下我們一個一個攤開來看看~△ 第一種:待做清單,有種 To do list 的概念,指派者只需要輸入標題與事項。△ 對了,這邊所有的文字編輯都是用快速鍵,最好記一下常用功能~△ 回到工作任務欄,接收者可以直接查看,點進去如下圖。△ 若完成工作的話,打勾勾,這個事項就會被劃掉,有種解任務的感覺。△ 第二種:大綱模式,如果你正在策劃一個活動、展覽,可以利用這個模式紀錄流程大綱,團隊分工也會更加清晰。△ 第三種:記事,有點像是工作、活動流程的備註,比較雜項的事務可以記錄在這邊。△ 第四種:預設模板,這邊有多種好用的預設版型,都是常用的格式,像是週計畫、計畫大綱等,如果你對於建立格式剛好比較懶的話,可以善用第四種模式。△ 這邊選擇週計畫預設格式,點進來後是預覽,確定使用點擊右上方 Use Template。△ 所有的字、符號全部都可以自訂、編輯Taskade Chrome 擴充: 點我 Taskade Firefox 擴充: 這裡 Windows :檔案大小:33.46 MBMac 版本:檔案大小:46.15 MB