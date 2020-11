想知道如何不必開啟 Gmail 信箱,也能快速查看信件內容嗎?這款「Checker Plus for Gmail」快速查看 Gmail 信件外掛工具,能夠讓你不必親自進到 Gmail 頁面,就能直接在 Chrome、Firefox 瀏覽器上快速查看 Gmail 信件內容以及使用 Gmail 相關功能,若有新的信件也會立即發出鈴聲通知你。在 Checker Plus for Gmail 外掛中,除了可以使用回覆、刪除或撰寫新郵件之外,同時也有支援多個 Gmail 帳戶以及變更通知音效等功能,此外也能用最少權限來滿足使用者的需求,是個非常方便查看 Gmail 的外掛工具,就讓我們往下看到底有多方便吧!想知道寄錯的 Gmail 如何收回嗎?可以參考這篇:Gmail 寄出的信如何回收?預設只有 5 秒可以反悔,教你如何延長反應時間

小編就以 Chrome 瀏覽器來做示範,首先先把 Checker Plus for Gmail 安裝到 Chrome 瀏覽器中。

安裝好之後,外掛按鈕會出現在網頁右上方,並且 Checker Plus for Gmail 會自動偵測目前 Chrome 瀏覽器所登入的 Gmail 帳戶,上方的數字是你 Gmail 裡未讀取的信件數量,接著點擊按鈕就能直接查看自己的 Gmail 信件內容,若你想要寫信的話,點擊右下角的「紅色 + 號」圖示,就可以直接寫信了!

接著你可直接點選 Checker Plus for Gmail 中的信件便可閱讀信件內容,並可在下方直接做信件回覆,真的非常方便。

若想要查看有哪些功能能使用,可點擊右上角「...」菜單圖示,有勿擾模式、彈出視窗、顯示密度以及外觀主題等功能讓你設定。若你點擊「選項」,便會進到 Checker Plus for Gmail 的功能設定頁面。

在 Checker Plus for Gmail 的功能設定頁面中,能讓你進行更詳細的設定,包括通知鈴聲、勿擾模式啟動時機、信件按鈕以及帳戶等功能。若你要加入其他更多 Gmail 帳戶,點直接選「帳戶 / 標籤」功能就能新增帳戶了,當然也自動偵測已經登入帳戶這項功能在裡頭喔!

若是想更換信件通知鈴聲,就到「通知」功能中設定,可讓你選擇各種音效以及調整音量,若不想顯示信件通知,也可以在設定中將通知關閉。

在「勿擾模式」中,你可依設定功能開啟勿擾模式的時間,在幾點到幾點之間別打擾到你。

而在「按鈕」功能中,你可以將 Checker Plus for Gmail 信件上方的封存、標示為垃圾信、刪除、標示為已讀、打開 Gmail 等圖示隱藏或顯示。

最後,若你不想點開 Checker Plus for Gmail 圖示來查看信件,你可以直接將滑鼠移到小圖示上方,便可看到最新的未讀信件標題囉!這款 Checker Plus for Gmail 快速查看 Gmail 外掛工具,很適合平時會開超級多瀏覽視窗的朋友,當你在超多瀏覽視窗中,回頭再去找 Gmail 信箱網頁可難會有點眼花撩亂,但只要安裝這個 Checker Plus for Gmail ,就能讓你快速又準確查看新信件喔!

Checker Plus for Gmail:Chrome

Checker Plus for Gmail:Firefox