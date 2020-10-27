想知道如何不必開啟 Gmail 信箱，也能快速查看信件內容嗎？這款「Checker Plus for Gmail」快速查看 Gmail 信件外掛工具，能夠讓你不必親自進到 Gmail 頁面，就能直接在 Chrome、Firefox 瀏覽器上快速查看 Gmail 信件內容以及使用 Gmail 相關功能，若有新的信件也會立即發出鈴聲通知你。在 Checker Plus for Gmail 外掛中，除了可以使用回覆、刪除或撰寫新郵件之外，同時也有支援多個 Gmail 帳戶以及變更通知音效等功能，此外也能用最少權限來滿足使用者的需求，是個非常方便查看 Gmail 的外掛工具，就讓我們往下看到底有多方便吧！想知道寄錯的 Gmail 如何收回嗎？可以參考這篇：Gmail 寄出的信如何回收？預設只有 5 秒可以反悔，教你如何延長反應時間
小編就以 Chrome 瀏覽器來做示範，首先先把 Checker Plus for Gmail 安裝到 Chrome 瀏覽器中。
安裝好之後，外掛按鈕會出現在網頁右上方，並且 Checker Plus for Gmail 會自動偵測目前 Chrome 瀏覽器所登入的 Gmail 帳戶，上方的數字是你 Gmail 裡未讀取的信件數量，接著點擊按鈕就能直接查看自己的 Gmail 信件內容，若你想要寫信的話，點擊右下角的「紅色 + 號」圖示，就可以直接寫信了！
接著你可直接點選 Checker Plus for Gmail 中的信件便可閱讀信件內容，並可在下方直接做信件回覆，真的非常方便。
若想要查看有哪些功能能使用，可點擊右上角「...」菜單圖示，有勿擾模式、彈出視窗、顯示密度以及外觀主題等功能讓你設定。若你點擊「選項」，便會進到 Checker Plus for Gmail 的功能設定頁面。
在 Checker Plus for Gmail 的功能設定頁面中，能讓你進行更詳細的設定，包括通知鈴聲、勿擾模式啟動時機、信件按鈕以及帳戶等功能。若你要加入其他更多 Gmail 帳戶，點直接選「帳戶 / 標籤」功能就能新增帳戶了，當然也自動偵測已經登入帳戶這項功能在裡頭喔！
若是想更換信件通知鈴聲，就到「通知」功能中設定，可讓你選擇各種音效以及調整音量，若不想顯示信件通知，也可以在設定中將通知關閉。
在「勿擾模式」中，你可依設定功能開啟勿擾模式的時間，在幾點到幾點之間別打擾到你。
而在「按鈕」功能中，你可以將 Checker Plus for Gmail 信件上方的封存、標示為垃圾信、刪除、標示為已讀、打開 Gmail 等圖示隱藏或顯示。
最後，若你不想點開 Checker Plus for Gmail 圖示來查看信件，你可以直接將滑鼠移到小圖示上方，便可看到最新的未讀信件標題囉！這款 Checker Plus for Gmail 快速查看 Gmail 外掛工具，很適合平時會開超級多瀏覽視窗的朋友，當你在超多瀏覽視窗中，回頭再去找 Gmail 信箱網頁可難會有點眼花撩亂，但只要安裝這個 Checker Plus for Gmail ，就能讓你快速又準確查看新信件喔！