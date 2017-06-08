生在台灣的我們對於梅雨季節的即時雨量、水庫蓄水量、PM2.5空氣指數、台灣夏天用電狀況、紫外線指數..等數據關注了多少呢？艾倫推薦用數據看台灣給大家，這些消息每日新聞加減都會報導，畢竟每天需要播報的新聞太多了，提到這些與我們生活相關的數據時新聞幾乎都是簡單帶過，也許有些人覺得這些數據不是那麼重要，但水庫蓄水量不夠時會影響限水的問題、夏天都開冷氣時用電狀況吃緊也會有限電的問題、PM2.5 空氣指數顯示空氣很差時會影響我們的呼吸系統，你還覺得這些跟你沒關係嗎？
用數據看台灣 網站：https://www.taiwanstat.com/
▽ 進入用數據看台灣的網站後可以看到像圖片中這樣一個一個的監控中心，想了解及時雨量、水庫目前蓄水量、台灣即時PM2.5空氣指數、即時用電量、紫外線指數從這網站都能清楚看到相關的數據。
▽ 這是台灣即時雨量資訊頁面，台灣每個縣市目前有無下雨、累積雨量..等情況都能一目了然。
台灣即時雨量 傳送門：https://www.taiwanstat.com/realtime/
▽ 這是台灣水庫即時水情頁面，紀錄了所有台灣水庫目前蓄水量的情況，因為梅雨鋒面剛過、到處淹水，台灣每個水庫的蓄水量都儲存滿滿的，看來這個夏天不太會有限水的問題了。
台灣水庫即時水情 傳送門：http://water.taiwanstat.com/
▽ 這是台灣即時PM2.5頁面，可以找到離自己最近的監測站觀察空氣品質，若顯示稍差、很差的區域艾倫建議大家把口罩帶上再出門，尤其是呼吸道比較敏感的朋友一定要做好防護再出門唷！
台灣即時PM2.5 傳送門：https://www.taiwanstat.com/realtime/pm2.5/
▽ 這是台灣即時用電資訊頁面，現在才6月初，台灣的用電情況已經蠻吃緊的，加上前幾天梅雨下大雨肆虐後，石門的核一廠電塔倒下電力無法送出，目前僅剩屏東核三廠1號機運作供電而已！從這裡就能了解台灣目前的用電情形了，有分成全台灣用電、北部用電、中部用電、南部用電和東部用電。
台灣即時用電資訊 傳送門：https://www.taiwanstat.com/realtime/power/
▽ 這是台灣紫外線指數監測頁面，每到夏天紫外線指數幾乎都是快破表狀態，同樣的才6月初真正的夏天還沒到來，像是台中、南投、嘉義、台南、高雄、屏東都已經出現危險級的指示了，男生們別笑女生愛抹防曬油和撐傘，夏天的太陽曬太多也是會影響我們皮膚的健康，夏日的太陽能少曬就少曬吧！
台灣紫外線指數監測 傳送門：https://www.taiwanstat.com/realtime/uv/
▽ 用數據看台灣的團隊另外還推出一個很棒的功能 - Instants，是 Chrome 瀏覽器擴充功能，安裝這擴充功能後每次我們打開新分頁時同樣也可以追蹤即時雨量、水庫蓄水量、PM2.5空氣指數、台灣用電狀況、紫外線指數...等數據唷！
Chrome 擴充功能名稱： Instants
Instants 安裝網址：按這裡
▽ 安裝完成後開啟 Chrome新分頁，今天的氣象溫度、空氣品質、即時紫外線指數、供電情形、離我們最近的水庫蓄水情形..等訊息都能看得一清二楚。
▽ 除了一些環境數據外，Instants 也提供一些比較輕鬆的話題，像是電影票房的排名、本周上映的電影有哪些、還有一些國內外的新聞內容。
不論是要從用數據看台灣的網站或是安裝Chrome擴充功能都可以很簡單的監測與我們息息相關的數據。
用數據看台灣 網站：https://www.taiwanstat.com/
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