對於英文底子不好的人，要在網路上閱讀英語文章或是使用英文軟體時，一定會需要翻譯工具來輔助，雖然 Google 網頁翻譯的服務很好用，不過有時我們可能只是想查詢某個單字或句子，這個時候就必須親手將單字或句子複製，再到 Google 翻譯網站貼上查詢，雖然不是很困難但是要在那邊切換來切換去的，真的有點麻煩。如果經常會需要翻譯的人，今天要介紹 Simple Translate 這款瀏覽器擴充功能，它結合了 Google 翻譯功能，可讓使用者在網頁中選取英文字的時候，就會跑出「Simple Translate」翻譯按鈕，點擊即可進行翻譯，省下了複製貼上、切換分頁的動作，甚至還能讓翻譯結果直接顯示，連點擊按鈕的動作都不需要。

我們已 Google Chrome 瀏覽器做範例，在軟體下載頁中，點擊「加到 Chrome」>「新增擴充功能」即可完成安裝。

可先到右上角工具列「Simple Translate」圖示開啟選單，進入「選項」。

進入「設定」後，看自己對翻譯的需求，調整目標語言、第二語言。

還能修改不顯示按鈕，直接顯示翻譯面板，讓翻譯更快更直接。

我們來實際操作，選取文字時，「翻譯按鈕」就會在右下角出現。

點擊「翻譯按鈕」就能看到翻譯內容。

之前如果有在設定「不顯示按鈕直接顯示翻譯面板」在選取文字後，會直接顯示翻譯視窗，不止單字，句子或段落也沒問題。

我們還可以直接點擊工具列上的「Simple Translate」圖示，可開啟迷你的翻譯功能，可手動輸入欲查詢的單字或句子，一樣可省去開啟 Google 翻譯頁面的麻煩哦！此「Simple Translate」擴充功能有支援 Google Chrome、Firefox 與 Edge 瀏覽器，有 30 多種語言可選用。如果以上介紹有幫助到你，覺得實用的朋友可以自行去做下載喔！

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