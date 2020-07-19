Google 翻譯對很多人來說很方便，連我自己都無法脫離 Google 的服務，不過對於 iPhone 的忠實用戶來說是如此嗎？而且大多 APP 多少都會有廣告干擾，若是 iOS 內建強大的翻譯功能就太棒了！現在 iOS 14 就內建了一套相當不錯用的「翻譯」App，就如同 iPhone、iPad 內藏了好幾本翻譯辭典一樣，可以使用它來幫助我們「文字翻譯」與「語音翻譯」，當需要跟外國人溝通但卻不知道怎麼說的時候，就可以立即開啟「翻譯」 App，讓它幫你解決難題！本篇將介紹 iOS 14 版內建的「翻譯」App 如何使用。（iOS 14 Beta 版搶先安裝教學，跟著做馬上升級）

從主畫面找到「翻譯」後進入，首先設定哪個語言翻譯到哪個語言，目前支援的語言有：英文、西班牙文、中文、俄文、德文、日文、法文、義大利文、葡萄牙文、西班牙文、阿拉伯文、韓文。

設定完成後，翻譯有兩種方式 :



手寫翻譯：點擊螢幕喚出鍵盤，輸入文字後送出就可以看到翻譯。 語音翻譯：按一下麥克風圖示，直接說出你想翻譯的話，說完後就會立刻為你進行翻譯。

從右下角「喜好項目」可以看到所有搜尋過的語句，滑動列表可以選擇要刪除或是加入收藏。

當 iPhone 切換成橫向時，我覺得即時對話翻譯更方便了，麥克風說出要翻譯的內容之後，點選畫面左下角展開「全螢幕模式」，翻譯後的內容會以清晰又明確的文字呈現在畫面上，將手機給外國人看時也清楚許多，還可以按右下角的播放鍵，將翻譯後的內容播放出來。

最後還有一個必備的好功能，就是可以預先下載離現翻譯包，當在沒有網路或是收訊不好的時候，也不會因此喪失了翻譯功能，這點就絕對比線上的 Google 翻譯好上許多。從主畫面點選語言時，語言列表下方會列出「可用的離線語言」，點選旁邊的下載圖示即可下載，就算沒有網路也能使用翻譯功能，是不是很超級實用的呢？趕快把這功能學起來吧！