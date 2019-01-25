對話翻譯取代翻譯機，支援全世界 105 語言，雙向語音辨識翻譯沒問題（iOS、Android）

2019-01-25 09:30:57 9M87
對話翻譯iOS下載

出國旅遊有翻譯需求，翻譯機又是多出來的花費怎麼辦？別擔心！現在有許多翻譯 App 都已經相當好用，像是今天要分享的「對話翻譯」支援 iOS 和 Android 雙系統，支援語音對話即時翻譯，共支援全世界 105 種語言，不管事學生學習語言，跟家人出國旅遊還是跨國朋友間的交流，基本上都能透過「對話翻譯」這款 App 來達成語音即時雙向翻譯！紙本的食譜、菜單翻譯你可以參考：【iOS】 掃描和翻譯 APP 拿起手機掃描，菜單、雜誌、報紙出國旅遊不懂外文也不怕

對話翻譯（APPLE下載）
對話翻譯（GOOGLE下載）

對話翻譯功能快速看


• 支持多個國家和地區語言翻譯
• 自然地交談，然後翻譯
• 翻譯你的聲音或鍵盤
• 分享翻譯結果
• 語音到文本
• 文本到語音
• 快速簡單翻譯
出國旅遊翻譯App

△ 對話翻譯的操作相當簡單，整個界面分為左右邊，就像 LINE 的對話框一樣，點擊任一邊下方的國旗來選擇語言，即時翻譯總共支援 105 種語言，輸入的部份語音和鍵盤都支援，語音辨識支援 45 種語言，我個人認為真的到了國外，使用語音翻譯是比較快速、方便的！

對話翻譯

△ 實際測試一下語音辨識翻譯，辨識的精準度相當高，幾乎沒有誤差，我這邊測試了中日雙向翻譯，翻譯的結果先不說，兩種語言的語音辨識度非常高，可以非常準確的辨識初我想翻譯的句子，所以除非背景音非常吵雜，不然完全可以不用鍵盤輸入，在來說到翻譯結果，我個人覺得也是相當精準啊！翻譯速度上也非常快速，發音的部份，機器因不會很重，跟初期的 Google 小姐口音比起來還算滿有人味的！

對話翻譯Android下載

△ 最後是歷史存檔的部分，可以將每一段翻譯的對話保存起來，以便未來瀏覽，就像是保存 LINE 的對話紀錄一樣，此外對話翻譯還支援建立語音的功能，這個功能預設就是開啟的，這是一個相當實用的功能，可以在翻譯後生成語音文，這有什麼好處呢？出國在外沒有網路的時候，可以離線朗讀，也就是開啟歷史對話，點擊一下畫面中的訊息，就可以直接朗讀出來！在沒有網路時，問路、點餐通通沒問題！全部功能都是免費使用，出國前手機必備的翻譯工具啊！

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