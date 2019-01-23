前幾天為了要嘗試 Windows 10 內建的剪貼簿歷史功能，我將 Windows 10 更新到最新版本，不過更新之後卻感覺系統變慢了，到底發生了什麼事情？所以我就將日常的優化步驟再跑一次，發現很多系統優化設定都跑掉了，原來在一般系統更新或是重大更新之後，優化可能有必要再跑一次，在這裡我就分享我目前簡易的幾個優化 Windows 步驟，其實沒有非常多，我常用的只有三款軟體而已。
第二個步驟我主要是優化系統的順暢度，內建顯卡若是不夠力會影響到使用的順暢度，因此最好關閉一些非必要的視覺效果，我會用 RegSeeker 舊版本（舊版本才有）中的優化調整功能，我會取消「視窗動畫」、「選單動畫效果」、「選單淡出效果」、「選單選取部分淡出效果」、「工具提示動畫效果」、「工具提示淡出效果」與「在選單上顯示陰影」，若是想要更加順暢甚至可以關閉「平滑字體」，然後我會將開啟選單的延遲改成 0 毫秒，這樣一來在視窗桌面的操作會感覺俐落許多，我自己覺得系統使用上會比較順暢。
第三個步驟是 SSD 的優化，系統要順暢系統碟使用 SSD 準沒錯，我會搭配使用 SSD Fresh 這款工具，除了自動優化之外，第一個選項「Windows 索引功能」不是自動優化項目之一，但是我也會選擇關閉。為什麼要 SSD 最佳化，SSD 最佳化功能既是減少 SSD 的寫入動作，因此也具備有延長 SSD 壽命的利處，在系統運作時也減少了硬碟一直讀寫，尤其少了索引功能，系統操作順暢度也會非常有感！
以上三個小工具的使用分享給大家囉！當然可以順便打包下載使用囉～
檔案下載：
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（MEDIAFIRE下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（ZIPPYSHARE下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（GOOGLE下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（1DRV下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（本站下載）
檔案大小：5.09 MB