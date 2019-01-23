Windows 更新後速度變慢了？優化步驟分享

2019-01-23 01:55:38 哇哇
Windows 更新的優化步驟

前幾天為了要嘗試 Windows 10 內建的剪貼簿歷史功能，我將 Windows 10 更新到最新版本，不過更新之後卻感覺系統變慢了，到底發生了什麼事情？所以我就將日常的優化步驟再跑一次，發現很多系統優化設定都跑掉了，原來在一般系統更新或是重大更新之後，優化可能有必要再跑一次，在這裡我就分享我目前簡易的幾個優化 Windows 步驟，其實沒有非常多，我常用的只有三款軟體而已。


Windows 更新的優化步驟
Windows 系統優化的細節太多，基本上應該也沒有完美的優化設定，我通常只使用 Wise Registry Cleaner 內建的系統優化設定，基本上通通優化即可。之前限時免費的 Wise Registry Cleaner Pro 也可以使用。

Windows 更新的優化步驟

第二個步驟我主要是優化系統的順暢度，內建顯卡若是不夠力會影響到使用的順暢度，因此最好關閉一些非必要的視覺效果，我會用 RegSeeker 舊版本（舊版本才有）中的優化調整功能，我會取消「視窗動畫」、「選單動畫效果」、「選單淡出效果」、「選單選取部分淡出效果」、「工具提示動畫效果」、「工具提示淡出效果」與「在選單上顯示陰影」，若是想要更加順暢甚至可以關閉「平滑字體」，然後我會將開啟選單的延遲改成 0 毫秒，這樣一來在視窗桌面的操作會感覺俐落許多，我自己覺得系統使用上會比較順暢。

Windows 更新的優化步驟

第三個步驟是 SSD 的優化，系統要順暢系統碟使用 SSD 準沒錯，我會搭配使用 SSD Fresh 這款工具，除了自動優化之外，第一個選項「Windows 索引功能」不是自動優化項目之一，但是我也會選擇關閉。為什麼要 SSD 最佳化，SSD 最佳化功能既是減少 SSD 的寫入動作，因此也具備有延長 SSD 壽命的利處，在系統運作時也減少了硬碟一直讀寫，尤其少了索引功能，系統操作順暢度也會非常有感！

以上三個小工具的使用分享給大家囉！當然可以順便打包下載使用囉～

檔案下載：
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（MEDIAFIRE下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（ZIPPYSHARE下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（GOOGLE下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（1DRV下載）
WindowsUpdateTodo 優化工具.7z（本站下載）
檔案大小：5.09 MB

Windows 更新後速度變慢了？優化步驟分享 相關文章

訪客留言

Windows 更新後速度變慢了？優化步驟分享 參考資料

win10系統很慢，建議裝什麼加速軟體嗎？ - 其他電腦綜合討論- 電腦討論 ...
二年內的電腦跑WIN10怎麼可能會卡換顆SSD作業系統重裝...跑的跟飛 ... 所以Windows Update 可以考慮停用，改用手動更新。 ... 360 優化- 啟動項
【教學】Windows10 系統優化 @ 歐飛先生 :: 痞客邦 ::
當您灌完系統及驅動程式之後，接下來您要幹嘛？可以收工了嗎？當然不是。 接下來您還有幾項工作： Windows Update （系統更新） 常用軟體安裝 （如解壓縮等） 系統優化 （必要項目） 系統優化 （選擇項目）
【教學】Windows7 系統優化@ 歐飛先生:: 痞客邦::
接下來你還有四個工作：一、Windows Update（系統更新） 二、常用／必備小軟體 ... 更新，更新有兩種：一種是直接上網更新（建議），另一種是離線安裝／更新修正包（這裡） ... 裝到這裡應該差不多了，但是我通常還會在多裝三個工具軟體 ... (3)關閉硬碟前的時間→永不(4)USB選擇性暫停設定→已停用 (避免USB裝置因待機而無法工作）.
系統優化《EnhanceMySe7en》Windows 7專用系統優化及調整工具 - 就是教不落
Windows 7自從上市以來系統優化的軟體已經是多不勝數，今天要介紹的《EnhanceMySe7en》是一款非常強大的Windows 7系統維護及優化工具，提供查看系統運作狀態像是CPU及記憶體使用效能、硬碟健康情況，其它還提供了一般的系統清理
windows 10 優化~ - 作業系統 - 電腦討論區 - Mobile01
jacky2k_chang wrote: 剛剛看到的~一鍵搞...(恕刪) 從WIN7到WIN10，系統優化一直使用Windows Manager，可以免費用20天，足夠你做全面的系統修改與優化。
Windows 10老是自動更新？教你如何關閉它、工作不再被打斷｜數位時代
深受自動更新困擾的Windows用戶們，本文提供五種方式讓你工作不 ... 直接禁用Windows Update服務可能是阻止系統自動更新最快速的方式之一。
升級Windows 10 上網慢了? 原來Win 10 預設怪功能, 偷用你的速度來為 ...
我們之前已經提醒過大家Windows 10 有個奇怪的預設功能，將你的Wi-Fi ... 原來Win 10 預設怪功能, 偷用你的速度來為別人加速 ... Update Delivery Optimization” Windows 更新提供的優化。 ... 在左邊選擇Windows Update 一欄，然後按進階選項 ... 中央社記者許秩維台北22日電）元智大學團隊開發臉部辨識系統，可&nbsp;...
[心得] Windows 內建系統還原解決系統錯誤問題真的很有效
3.更新 驅動程式後出錯，還原到更新前狀態。 4.移除軟體後反悔，還原到軟體安裝時的狀態 ... 就像前面有提到的，平常當你要安裝應用程式，或是執行重大系統更新前，Windows ...
Windows 10 創作者更新全球釋出開放Windows 10 用戶免費更新- 微軟 ...
(2017 年4 月17 日，台北) 微軟宣布Windows 10 創作者更新(Windows 10 ... 可啟用Windows Update 自動更新，系統會自動下載，使用者可選擇安裝 ... 持續藉由更新服務讓平台與其功能和應用變得更加強大，幫助企業加速 ... Windows 10 創作者更新(Windows 10 Creators Update) 帶來五大特色，提供全新工具讓每&nbsp;...
Windows更新後啟動開機緩慢 - EaseUS
在軟體主頁面上，點擊工具&gt;系統優化 。 Step2. 點擊磁碟優化。 Step3. 選擇延遲Windows啟動的磁碟分區，點擊優化 ... 他們要在完成Windows更新後更改硬碟啟動的優先順序。更新後，很多用戶發現電腦啟動變慢很可能是因為不正確的硬碟啟動順序導致的 硬碟 ...