RegSeeker 4.7 系統登錄檔修改與優化工具，最推薦實用小功能

2019-01-12 06:05:42 哇哇 0 0


是一個相當簡單易用的系統登錄檔修改工具，就算是對 Windows 的登錄檔內容並不是那樣瞭解，也可以使用 RegSeeker 為你輕易做出系統登錄檔的相關設定修改動作，比如說你可以使用 RegSeeker 為你反安裝應用程式、修改目前 Windows 所使用的佈景顏色、清理開啟的 URL與文件使用紀錄、新增／刪除隨機啟動的應用程式，以及將登錄檔內容加以備份或清除，這些都是在動到登錄檔時經常會有的動作，而如果你是有經驗的使用者，也可以透過它為你快速地找到特定的機碼值。


我頗喜歡他的調整功能。像是關閉一些淡出效果、陰影顯示之類的，這對於選單來說都有加速的感覺唷！在舊電腦上非常非常的實用。（舊版本）



最簡單的用法就是使用清潔登錄檔的功能，替電腦好好打掃一下囉！

http://www.hoverdesk.net/

免安裝版：
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