每次用 Windows 內建解除安裝工具都刪的不乾淨嗎？如果你有在定期清理電腦的話，你一定會發現，其實每次移除完都還是會留下一些殘留的垃圾。今天小編就要來跟大家分享一款真正可以完全移除的乾乾淨淨、不殘留的解除安裝工具 Ashampoo UnInstaller 11
，而且它還具備磁碟清理工具、登錄檔最佳化工具、檔案抹除工具、備份等功能，這個全方位的電腦解除安裝工具
，原價要 39.99 美金，現在收下就可以終身免費使用，非常推薦！只要你有電腦就把它收下，絕不會後悔。
限時免費活動頁面：https://www.ashampoo.com/frontend/registration/
進入限時免費頁面之後，只需要輸入 email，然後點擊旁邊的【申請完全版註冊碼】就可以啦。
接著輸入密碼來登入會員，如果沒有會員的話，就快速註冊一個，登入會員之後就會顯示註冊碼囉。
最後就可以在步驟二的這裡看到註冊碼啦，點擊右側的按鈕可以把註冊碼複製到剪貼簿當中。
請各位到文章後面下載這一次的解除安裝軟體，安裝完畢之後開啟，就可以看到輸入註冊碼的地方，點擊下方的從【剪貼簿貼上】按鈕，最後按下右邊的【立即啟用】就可以完成註冊啦。
按下啟用之後，可以看到下方的綠色成功註冊的字樣，就表示已經成功啟用了。這一次的限時免費活動是終身免費授權代表，現在註冊後就可以永遠免費使用啦。
如果是使用文末的免安裝版，開啟時輸入帳號密碼就可以啟用囉！
UnInstaller 11比較特別的是【安裝監控】功能，會偵測不同的安裝程式類型，並使用每種類型的最佳化來追蹤對系統最細微的修改。 在大多數情況下，日誌記錄也會自動開始和停止。此外，該程式可以從更新中分辨出 APP 是否為全新安裝，以避免錯誤的日誌記錄。這可以顯著提高 UnInstaller 的日誌記錄功能，並讓使用者更了解安裝過程中電腦發生了哪些變化。
在左側點擊【應用程式】這個選項就可以看到電腦裡面所有的應用程式，這時候就可以開始解除安裝軟體啦。我們可以在右側的清單中，看到 APP安裝的時間、大小以及應用程式的評等。左側的清單中，還可以查看最近安裝、已記錄、大小、負面評價、已解除安裝、類別來檢視不同順序或者是大小的 APP，這樣一來可以協助我們快速移除或找到需要檢視的應用程式。
透過這款軟體，也可以找出影響電纜電腦效能的應用程式。以上圖的截圖來說，就可以看到其實 Chrome 已經佔用了很多電腦的 CPU 資源，我們可以在這個畫面中找到拖慢電腦速度的兇手。找到之後，就可以手動把它關閉來增加電腦的效能。
最後的工具則是各種優化電腦的工具，像是：磁碟清理、登錄檔最佳化工具、網路清理工具、開機中心、服務管理員、復原刪除工具、檔案關聯工具、檔案抹除工具、備份等等功能，全部都整合在這一款軟體當中，載點小編就放在下面。這款工具對於電腦優化、電腦清理來說，算是一款非常全能又實用的工具。大家可以趁著限時免費活動的時間，把它收藏起來哦。https://www.ashampoo.com/en-us/uninstaller
免安裝版： Ashampoo UnInstaller 14.7z（1DRV下載） Ashampoo UnInstaller 14.7z（MEDIAFIRE下載） Ashampoo UnInstaller 14.7z（RAPIDGATOR下載） Ashampoo UnInstaller 14.7z（MEGA下載） Ashampoo UnInstaller 14.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：16.93 MB安裝版下載： Ashampoo UnInstaller 14.exe（SHAREWAREONSALE下載）