Geek Uninstaller v1.5.1 強制移除卡死、刪不掉的軟體與垃圾檔 Geek Uninstaller 是個相當簡單易用的軟體移除工具，整個操作介面相當簡潔，按一下右鍵即可將軟體反安裝，移除軟體的速度也相當快。 除了一般軟體的移除功能之外，還可移除 Windows 內建的預設安裝軟體與那些透過微軟市集安裝的應用程式。 跟一般軟體移除工具一樣，Geek Uninstaller 也會在軟體移除進度完成後，提供更進一步的殘餘檔案、資料夾與登錄檔掃描與清除功能，， 讓我們真正完整清除用不到的檔案與垃圾。 除此之外，GeekUninstaller 並可支援強制反安裝、移除軟體殘件…等

Ashampoo® UnInstaller 11 新的 Ashampoo® UnInstaller 11 載入了新功能! 體驗一種新的保護裝置，它可以完全偵測幾乎所有安裝，因此您不再需要手動干預! 享受完整的 Windows 11 相容性、協助您分析系統啟動的新開機中心以及包含所有程式的巧妙類別檢視!

改用免費免安裝IObit Uninstaller ，更乾淨徹底移除程式軟體 2010年7月11日 — 既然Revo Uninstaller、IObot Uninstaller都是免費的（Revo Uninstaller另有商業版），而且都有更強力的掃描系統殘餘垃圾、乾淨徹底反安裝軟體的功能， ...

怎麼刪除APP 才不會殘留垃圾？UnInstaller 11 免費下載 2023年5月20日 — 今天小編就要來跟大家分享一款真正可以完全移除的乾乾淨淨、不殘留的解除安裝工具Ashampoo UnInstaller 11，而且它還具備磁碟清理工具、登錄檔最佳化工具 ...

在Mac 上解除安裝App 使用「啟動台」刪除從App Store 下載的App · 在Dock 中按一下「啟動台」或從「應用程式」檔案夾開啟，就能打開「啟動台」。 · 如果在「啟動台」中看不到想找的App，請在「 ...

