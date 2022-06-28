你以為移除「敏感文件」只要按下 Shift ＋Delete 就從此看不到它了嗎？那就大錯特錯啦，不然名人外流的影片、照片都是怎麼來的呢？其實就算是清除資源回收桶，還是有機會透過檔案救援的方式，來把已經刪除的文件復原，這時候檔檔案徹底移除工具就顯的格外重要，最近小編發現 ASCOMP Secure Eraser 正推出限時免費活動，原價 35.49 美金，現在下載就能永久免費用，能安全刪除我們的敏感文件、資料夾和驅動程式，還能清潔系統、修復 Windows 登錄檔錯誤，經常處理機密文件、電腦要送修前、移除檔案前用它絕對更安心！不小心錯過限時免費沒辦法啟用？沒關係，你可以用 SDelete-Gui 來替代喔。

限時免費頁面：https://www.ascompsoftware.com/fullversion/?l=KF2HU-PCIQE-8W1PA-PCPRO

首先進入限時免費頁面，輸入名稱、Email 及國家按下 Send。



然後開啟 Email 收件夾，找到登錄網址。

這時候登入 ASCOMP 會員，如果沒有會員請快速註冊一個，不會花太久時間。

登入之後，就可以看到本次的主角 ASCOMP Secure Eraser Professional，點擊 Download 就可以下載軟體啦，或者到文章後方直接點擊連結也可以下載。

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安裝完後，貼上自己的會員 ID，不知道的話到剛剛的 Email 收件夾就可以看到，貼上後按下 Unlock 就啟用完成囉。

最後跟大家複習一下 ASCOMP Secure Eraser Professional 的功能：



安全刪除數據，徹底移除文件和資料夾

安全刪除敏感文件、資料夾、驅動程式

防止未經授權的使用者檔案救援

支援 5 種進階刪除演算法

安全覆蓋以前刪除的項目、驅動程式和分區

下載：

ASCOMP Secure Eraser Professional