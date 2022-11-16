Deep Data Recovery 遺失檔案救援工具推薦

檔案勿刪！檔案遺失！檔案損毀！這些問題偶爾遇到，如果沒有定期的檔案備份，那麼就只能求救於救援軟體，這次限時免費的 Deep Data Recovery 救援工具就可以收藏到電腦裡，俗話說的好「書到用時方恨少」，這個用在工具上也是可以的「軟體到用時方恨少」，若有個萬一檔案遺失了，那就自己簡簡單單找回遺失檔案，這款工具可以依照路徑、檔案類型與日期來列表，更可以匯出掃描結果，該有的功能都不少，限時免費把握機會！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-deep-data-recovery-100-discount

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD DEEP DATA RECOVERY NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後從右上角選單點選 Activate now，之後將剛剛所取得的序號填入，點選 OK 就能順利啟動。

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△ 檔案救援首先選取要找的檔案類型，選項有圖片、文件、壓縮檔、音樂檔、影片檔與其他檔案類型，目標選擇後可以減少掃描的時間，點選右上角 Next 繼續。

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△ 接著選取要掃描的硬碟，之後點選 Scan 繼續，掃描需要花點間，之後甚至可以選擇 Deep Scan 來更深入的掃描。

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△ 掃描可以依照路徑來瀏覽，如果知道檔案原本的位置，或許比較好尋找。

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△ 也可以依照檔案類型、副檔名的方式來尋找。

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△ 還可依照時間日期的方式來尋找，這個一般救援軟體還不一定會有，這點小加分！掃描的結果也可以透過選單來 Export Scan 的結果，下次就不用再花那麼長的時間掃描，不過若是硬碟檔案有變動的化，還是得重新掃描比較妥當。

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△ 選取要救援的檔案，點選 Recover 之後選取要還原的目的地，最後點選 OK 就能救援檔案囉！

https://www.idiskhome.com/main/data_recovery.shtml

免安裝版：
Deep Data Recovery 2.8.0.7z（GOOGLE下載）
Deep Data Recovery 2.8.0.7z（1DRV下載）
Deep Data Recovery 2.8.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Deep Data Recovery 2.8.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Deep Data Recovery 2.8.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.70 MB

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