你有私密文件、照片需要「安全的」移除嗎？有許多外流影片、照片都是因為送修電腦而被流出的，這些外留的私密文件，可能是被「救援」出來的，也就是說你以為已經將檔案刪除、也清空資源回收統，但其實還是有機會被救援出來，那要如何真正無後故之憂移除檔案？SDelete-Gui 就能夠派上用場，它是微軟工具集 SDelete 的圖形介面版本，開啟後能夠直接在右鍵選單中加入「安全刪除」選項，來達到永久不可回復的移除檔案。若你要徹底移除軟體，不想要殘留任何系統檔的話，可以使用 AweEraser 這款工具。

開啟 SDelete-Gui 後就會看到上圖畫面，透過多次的覆蓋寫入，來徹底刪除文件，上面可以設定刪除次數，預設 10 按下 Enable 即可。

你如果覺得 10 次不夠多，也可以自己調整次數。

按下 Enable 之後，就可以看到右鍵選單多出 Secure Delete 移除選項，點擊後即可徹底刪除檔案。

第一次會看到授權視窗，按下 Agree 就可以囉。之後刪除檔案時，此畫面就不會跑出來。SDelete-Gui 設定畫面中，按下 Disable 就可以將右鍵選單中的 Secure Delete 選項關閉。

若你也有私密資料需要徹底移除，只用 Shift + Delete 是不夠的，利用這個簡單的小工具一鍵快速永久移除，下面是載點趕快載下來試試看吧。

https://github.com/Tulpep/SDelete-Gui/

免安裝版：

SDelete-Gui 1.3.4.exe（GOOGLE下載）

SDelete-Gui 1.3.4.exe（1DRV下載）

SDelete-Gui 1.3.4.exe（MEDIAFIRE下載）

SDelete-Gui 1.3.4.exe（RAPIDGATOR下載）

SDelete-Gui 1.3.4.exe（MEGA下載）

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