【限時免費】Tenorshare Ultdata 檔案救援大師，檔案損壞、硬碟錯誤、人為失誤與不可預期事件

2019-07-07 06:47:27 哇哇

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

薩諾斯一個彈指消滅一半的生物很可怕，硬碟錯誤造成所有資料遺失也很可怕，或是不小心刪除檔案也很可怕，所以不管怎樣都會建議大家留個一兩套檔案救援工具在電腦裡，以備不時之需啊！這次限時免費分享的是 Ultdata 檔案救援大師，Windows 與 Mac 兩個版本都有限時免費，若你遇到檔案損壞、硬碟錯誤、人為失誤或是不可預期的事件，以上這些狀況導致你的資料遺失的話，那麼就來使用 Ultdata 來救援你的檔案，一款價值 $59.95 美金的工具當然要收下囉！

限時免費：https://www.tenorshare.com/cooperation/gotd_ultdata_win.html

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 從活動頁面點選輸入自己的名稱與信箱，之後點選 SUBMIT 來取得限時免費的序號，接著在從右側點選 FREE DOWNLOAD 來下載安裝版，或是到文末一併下載安裝版與免安裝版。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 接著到信箱去收信，就可以收到 Registration Code，每個人收到會是不一樣的唷！所以請大家自己去取得限時免費唷！

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 開啟軟體後點選右上角的鑰匙符號進行註冊。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 將剛剛所取得的帳號與序號填入，點選 Register 啟動。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 註冊過後就不會有右上角的註冊訊息囉！接著就是檔案救援的步驟，選定要救援的硬碟或是外接裝置記憶卡，接著點選掃描。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 掃描需要花一些時間，這時候請耐心等待。掃描後左方視窗有樹視圖，也就是資料夾結構的瀏覽，可以比較方便依照檔案遺失的路徑去瀏覽。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 樹狀瀏覽之外，可以再從上方來區分檔案類型，包含有圖片、影片、音樂、壓縮文件、文件與郵件等等格式類型。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 另外一種瀏覽方式就是完全透過文件去分類，很多時候這樣找檔案會比較快，因為遺失的檔案透過救援軟體來尋找時，不一定會保有原本的檔案位置資訊。

Tenorshare Ultdata Windows Mac 檔案救援工具

△ 有些文件、影片與文件的檔案類型，在救援之前可以支援檔案的預覽，若是找到檔案後，勾選該檔案之後點選恢復，就可以幫你進行檔案救援囉！比較要注意的一點就是，不要將檔案還原到你正在救援的硬碟當中，這樣會造成更多資料遺失唷！

https://www.tenorshare.com/products/any-data-recovery.html

Windows 安裝版：
UltData 7.1.0.18.exe（SHAREWAREONSALE下載）
UltData 7.1.0.18.exe（GOOGLE下載）
UltData 7.1.0.18.exe（1DRV下載）
UltData 7.1.0.18.exe（NOFILE下載）
檔案大小：6.09 MB

Windows 免安裝版：
UltData 7.1.0.18.7z（GOOGLE下載）
UltData 7.1.0.18.7z（1DRV下載）
UltData 7.1.0.18.7z（NOFILE下載）
UltData 7.1.0.18.7z（本站下載）
檔案大小：5.09 MB

Mac 版本：
ultdata-for-mac.dmg（SHAREWAREONSALE下載）
ultdata-for-mac.dmg（GOOGLE下載）
ultdata-for-mac.dmg（1DRV下載）
ultdata-for-mac.dmg（NOFILE下載）
ultdata-for-mac.dmg（本站下載）
檔案大小：8.61 MB

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