手殘不小心刪到檔案怎麼救回？最近小編發現 Donemax Data Recovery 檔案救援工具，原價台幣超過 2000 元，現在正推出限時免費活動，Mac、Windows 通通適用，現在取得免費序號就能救回手殘刪掉的檔案，不僅可以恢復 Windows 遺失的檔案，還可以協助恢復刪除或遺失的硬碟磁區，甚至它還可以修復硬碟問題。需要檔案救援工具？趕快跟著小編來取得序號吧。不小心錯過限免的話，推薦可以用 MiniTool Power Data Recovery 來救援檔案。

限時免費活動頁面：https://sharewareonsale.com/s/free-donemax-data-recovery-100-discount

首先進入 Donemax Data Recovery 限時免費活動頁面，點擊 Download 繼續取得。文章後方小編幫大家準備好 Windows 及 Mac 載點，大家可以先前往下載。

接著選擇要用 FB 分享或是輸入 Email 交換序號，小編這裡就用輸入 Email 來交換（點擊下方 I don't use Facebook...）。

接著輸入 Email 及相關資料後，點選下方 Give it to me 取得序號。

最後就可以看到 Windows、Mac 序號及載點啦。這次的序號都是一樣的，大家請開燈領取：

Mac 序號：J61WR-Z5LL2-ZWDE5-FH6NR-4ESPW

Windows 序號：E78NW-MHDG3-UWHNY-NWXK6-YR5QA

安裝好 Donemax Data Recovery 並打開之後，點擊左下方 Activation 來啟用序號。

最後貼上剛剛的序號，點擊 Activate 啟用。

最後看到上方的畫面就代表啟用成功啦，這次的序號是 1 年份的，小編下方順便整理 Donemax Data Recovery 重點功能給各位：

Donemax Data Recovery 可以恢復不同類型的文件，包括 Office 文件、PDF、TXT 文件等，JPG、TIFF、PNG、GIF、CR2、NEF 圖片等，MP4、MOV、AVI、3GP、3G2、MFX、MKV、FLV 影片等，MP3、WAV、WMA、APE 音檔等，以及任何電腦上的文件。

Donemax Data Recovery 能夠恢復遺失的數據，包括內部/外部硬碟、SSD、USB、記憶卡、SD卡、數位相機/攝影機、RAID、伺服器系統和其他儲存設備，支援常用的文件系統：NTFS、ReFS、FAT、exFAT、NTFS+、EXT。

Windows 免安裝版：

Donemax Data Recovery 1.0.7z（GOOGLE下載）

Donemax Data Recovery 1.0.7z（1DRV下載）

Donemax Data Recovery 1.0.7z（MEDIAFIRE下載）

Donemax Data Recovery 1.0.7z（RAPIDGATOR下載）

Donemax Data Recovery 1.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：33.23 MB

Ｍac 版本：

Donemax Data Recovery 1.2.dmg（GOOGLE下載）

Donemax Data Recovery 1.2.dmg（1DRV下載）

Donemax Data Recovery 1.2.dmg（MEDIAFIRE下載）

Donemax Data Recovery 1.2.dmg（RAPIDGATOR下載）

Donemax Data Recovery 1.2.dmg（MEGA下載）

檔案大小：25.82 MB