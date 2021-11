手殘不小心刪到檔案怎麼救回?最近小編發現 Donemax Data Recovery 檔案救援工具,原價台幣超過 2000 元,現在正推出限時免費活動,Mac、Windows 通通適用,現在取得免費序號就能救回手殘刪掉的檔案,不僅可以恢復 Windows 遺失的檔案,還可以協助恢復刪除或遺失的硬碟磁區,甚至它還可以修復硬碟問題。需要檔案救援工具?趕快跟著小編來取得序號吧。不小心錯過限免的話,推薦可以用 MiniTool Power Data Recovery 來救援檔案。

限時免費活動頁面:https://sharewareonsale.com/s/free-donemax-data-recovery-100-discount

首先進入 Donemax Data Recovery 限時免費活動頁面,點擊 Download 繼續取得。文章後方小編幫大家準備好 Windows 及 Mac 載點,大家可以先前往下載。

接著選擇要用 FB 分享或是輸入 Email 交換序號,小編這裡就用輸入 Email 來交換(點擊下方 I don't use Facebook...)。

接著輸入 Email 及相關資料後,點選下方 Give it to me 取得序號。

最後就可以看到 Windows、Mac 序號及載點啦。這次的序號都是一樣的,大家請開燈領取:

Mac 序號:J61WR-Z5LL2-ZWDE5-FH6NR-4ESPW

Windows 序號:E78NW-MHDG3-UWHNY-NWXK6-YR5QA

安裝好 Donemax Data Recovery 並打開之後,點擊左下方 Activation 來啟用序號。

最後貼上剛剛的序號,點擊 Activate 啟用。

最後看到上方的畫面就代表啟用成功啦,這次的序號是 1 年份的,小編下方順便整理 Donemax Data Recovery 重點功能給各位:

Donemax Data Recovery 可以恢復不同類型的文件,包括 Office 文件、PDF、TXT 文件等,JPG、TIFF、PNG、GIF、CR2、NEF 圖片等,MP4、MOV、AVI、3GP、3G2、MFX、MKV、FLV 影片等,MP3、WAV、WMA、APE 音檔等,以及任何電腦上的文件。

Donemax Data Recovery 能夠恢復遺失的數據,包括內部/外部硬碟、SSD、USB、記憶卡、SD卡、數位相機/攝影機、RAID、伺服器系統和其他儲存設備,支援常用的文件系統:NTFS、ReFS、FAT、exFAT、NTFS+、EXT。

Windows 免安裝版:

檔案大小:33.23 MB

Mac 版本:

檔案大小:25.82 MB