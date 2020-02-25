MatePad Pro 5G 售價

2020 HUAWEI 發布會發表的第三款產品 HUAWEI MatePad Pro 5G，對於華為來說意義重大，因為它是華為首款 5G 平板，搭載麒麟 990 5G SoC 晶片，最高速下載速度可達 2.3Gbps、10.8 吋 2560x1600 分辨率 IPS 螢幕 ( 90% 超高屏占比 )、7250mAh 大電池容量、40W 超級快充，售價 549 歐元起，換算新台幣 1.8 萬元。

HUAWEI MatePad Pro

MatePad Pro 5G 規格

HUAWEI MatePad Pro

MatePad Pro 5G 是全世界屏佔比最高的平板，高達 90%，重量 460g、厚度只有 7.2mm。

HUAWEI MatePad Pro

全機身搭載 4 個喇叭，支援 Histen 6.0 多聲道 3D 立體音效。

MatePad Pro 5G 售價

全機身共有 5 組麥克風，位於機身側邊的 4 組能夠讓遠方的收音更加清晰，從遠方說話對方也能夠聽得很清楚，而相機下方的則為降噪麥克風。

HUAWEI MatePad Pro

MatePad Pro 5G 在 5G 的加持下，比起 4G 下載影片快 10 倍，以及能夠有更順暢的遊戲體驗。

HUAWEI MatePad Pro 5G

甚至 3A 遊戲大作都能輕鬆、順暢玩。

HUAWEI MatePad Pro

MatePad Pro 5G 搭載 7250mAh 大電池容量、支援 40W 超級快充、27W 無線快充。此外也支援 7.5W 反向無線充電，能夠為手機、耳機、手錶等裝置隨時隨地進行無線充電。

MatePad Pro 5G 功能

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI MatePad Pro鍵盤

HUAWEI MatePad Pro觸控筆

此外還能夠搭配 HUAWEI M-Pencil 觸控筆、智慧無線磁吸鍵盤。觸控筆支援 4096 階感壓，能夠以磁吸的方式，收納在平板上方，並支援無線充電。鍵盤則能夠自動配對、鍵程為 1.8mm、兩種斜度調整、支援無線充電。

MatePad Pro 5G 上市日期

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI MatePad Pro

MatePad Pro 共有橙、綠、灰、白四種顏色。

HUAWEI MatePad Pro 價格

HUAWEI MatePad Pro 6GB + 128GB WiFi 版本售價 549 歐元，換算新台幣約 1.8 萬元
HUAWEI MatePad Pro 8GB + 256GB WiFi 版本售價 649 歐元，換算新台幣約 2.1 萬元
HUAWEI MatePad Pro 8GB + 256GB WiFi 版本 + 觸控筆售價 749 歐元，換算新台幣約 2.4 萬元

HUAWEI MatePad Pro 6GB + 128GB LTE 版本售價 599 歐元，換算新台幣約 1.9 萬元
HUAWEI MatePad Pro 8GB + 256GB LTE 版本售價 699 歐元，換算新台幣約 2.3 萬元

HUAWEI MatePad Pro 將於 2020 年 4 月份上市。

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI MatePad Pro 5G 8GB + 256GB 版本售價 799 歐元，換算新台幣約 2.6 萬元
HUAWEI MatePad Pro 5G 8GB + 512GB 版本售價 949 歐元，換算新台幣約 3.1 萬元

上市日期由華為官網另行公告。

MatePad Pro 5G 配件

HUAWEI MatePad Pro 相關配件除了觸控筆、鍵盤外，還包含保護套、保護殼。

2020 HUAWEI 發布會懶人包重點

1. HUAWEI Mate Xs 5G 折疊手機
2. HUAWEI MatePad Pro 5G 全球最高屏占比 5G 平板
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