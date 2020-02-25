2020 HUAWEI 發布會發表的第三款產品 HUAWEI MatePad Pro 5G，對於華為來說意義重大，因為它是華為首款 5G 平板，搭載麒麟 990 5G SoC 晶片，最高速下載速度可達 2.3Gbps、10.8 吋 2560x1600 分辨率 IPS 螢幕 ( 90% 超高屏占比 )、7250mAh 大電池容量、40W 超級快充，售價 549 歐元起，換算新台幣 1.8 萬元。

MatePad Pro 5G 是全世界屏佔比最高的平板，高達 90%，重量 460g、厚度只有 7.2mm。

全機身搭載 4 個喇叭，支援 Histen 6.0 多聲道 3D 立體音效。

全機身共有 5 組麥克風，位於機身側邊的 4 組能夠讓遠方的收音更加清晰，從遠方說話對方也能夠聽得很清楚，而相機下方的則為降噪麥克風。

MatePad Pro 5G 在 5G 的加持下，比起 4G 下載影片快 10 倍，以及能夠有更順暢的遊戲體驗。

甚至 3A 遊戲大作都能輕鬆、順暢玩。

MatePad Pro 5G 搭載 7250mAh 大電池容量、支援 40W 超級快充、27W 無線快充。此外也支援 7.5W 反向無線充電，能夠為手機、耳機、手錶等裝置隨時隨地進行無線充電。

此外還能夠搭配 HUAWEI M-Pencil 觸控筆、智慧無線磁吸鍵盤。觸控筆支援 4096 階感壓，能夠以磁吸的方式，收納在平板上方，並支援無線充電。鍵盤則能夠自動配對、鍵程為 1.8mm、兩種斜度調整、支援無線充電。

MatePad Pro 共有橙、綠、灰、白四種顏色。

HUAWEI MatePad Pro 6GB + 128GB WiFi 版本售價 549 歐元，換算新台幣約 1.8 萬元

HUAWEI MatePad Pro 8GB + 256GB WiFi 版本售價 649 歐元，換算新台幣約 2.1 萬元

HUAWEI MatePad Pro 8GB + 256GB WiFi 版本 + 觸控筆售價 749 歐元，換算新台幣約 2.4 萬元

HUAWEI MatePad Pro 6GB + 128GB LTE 版本售價 599 歐元，換算新台幣約 1.9 萬元

HUAWEI MatePad Pro 8GB + 256GB LTE 版本售價 699 歐元，換算新台幣約 2.3 萬元

HUAWEI MatePad Pro 將於 2020 年 4 月份上市。

HUAWEI MatePad Pro 5G 8GB + 256GB 版本售價 799 歐元，換算新台幣約 2.6 萬元

HUAWEI MatePad Pro 5G 8GB + 512GB 版本售價 949 歐元，換算新台幣約 3.1 萬元

上市日期由華為官網另行公告。

HUAWEI MatePad Pro 相關配件除了觸控筆、鍵盤外，還包含保護套、保護殼。

2020 HUAWEI 發布會懶人包重點

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