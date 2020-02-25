HUAWEI 2020 於巴塞隆納所舉行的發布會中，發表的第二個產品為筆電 MateBook X Pro 2020 及 MateBook D 14/15 ，換算台幣約 2.1 萬元 ，搭載 13.9 吋 3000 x 2000 分辨率螢幕 ( 屏占比 91% )、Intel Core i7 第 10 代處理器，機身厚度 14.6mm，重量 1.33Kg，共有深空灰、皓月銀、櫻粉金及翡冷翠 4 種配色，售價 1499 歐元起，換算新台幣約 4.9 萬元。

MateBook X Pro 全金屬機身，採用一體成形設計，搭載 13.9 吋 10 點觸控螢幕，螢幕 4 邊超窄邊框，屏佔比高達 91%，分辨率 3000 x 2000、260PPI、支援 100% sRGB 廣色域。

採用 Intel Core i7 第 10 代處理器、NVIDIA® GeForce®MX250 顯示卡、2GB GDDR5 獨顯，能夠順暢處理圖像、影片任務。搭載 56Wh 大電池容量、支援 65W USB-C 充電。

MateBook X Pro 有深空灰、皓月銀、櫻粉金及翡冷翠 4 種配色。

最新的 MateBook X Pro 當然少不了先前就有的 HUAWEI Share，可輕鬆在電腦上無縫接軌手機照片、資料傳輸。

MateBook X Pro 2020 版本 i5+16GB+512GB SSD 售價 1499 歐元，換算新台幣約 4.9 萬元

MateBook X Pro 2020 版本 i5+16GB+512GB SSD + MX250 售價 1699 歐元，換算新台幣約 5.6 萬元

MateBook X Pro 2020 版本 i7+16GB+1TB SSD + MX250 售價 1999 歐元，換算新台幣約 6.6 萬元

上市日期於華為官網另行公告。

除了旗艦款筆電 MateBook X Pro 2020 外，會中也發布了另一款較為大眾化的筆電 MateBook D 14 及 MateBook D 15。

MateBook D 系列筆電最高同樣採用 Intel Core i7 第 10 代處理器。

MateBook D 系列筆電採用鯊魚鰭 2.0 仿生散熱系統，提升風量提升 27%、扇葉大小提升 33%，能夠提供更好的散熱效率。

搭載指紋辨識模組。

MateBook D 系列延續升降式鏡頭

MateBook D 系列筆電連接埠均包含：USB-C、USB-A、HDMI 及耳機孔。

內建 Win 10 及 Office 文書處理軟體，免額外加購。

MateBook D 15 售價 649 歐元起，換算台幣約 2.1 萬元 ; MateBook D 14 售價 699 歐元起，換算台幣約 2.3 萬元。上市日期於華為官網另行公告。

https://consumer.huawei.com/cn/laptops/