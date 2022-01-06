本屆 CES 華碩 ASUS 有什麼劃時代的產品嗎？華碩於 1/6 舉行《Incredible Unfolds》線上新品發表會，最大的亮點 Zenbook 17 Fold OLED 摺疊式筆電與 Zenbook 14X OLED Space Edition 太空紀念版筆電吸睛登場，此外同步發表多款筆電新品，例如：Zenbook 14 OLED (UX3402)、ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601) 及 ExpertBook B5 系列筆電，讓小編帶大家來看看摺疊式筆電真面目長什麼樣字吧。



ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702)

華碩與 Intel、BOE Technology Group 三強聯手推出世界首款 17.3 吋可折疊 OLED 筆電 — Zenbook 17 Fold OLED。超大 4:3 17.3 吋 2.5K 觸控螢幕可從中間折疊，輕鬆切換成兩個無接縫的 3:2 12.5 吋螢幕，搭配磁吸式全尺寸 ASUS ErgoSense Bluetooth® 鍵盤和觸控板，開創筆電新紀元，兼備 PC、筆電、平板、螢幕鍵盤、電子書及延伸螢幕等多用途。

100% DCI-P3 色域、通過 PANTONE®及德國萊因護眼認證的可折疊 OLED 觸控螢幕，搭配 Dolby Vision® HDR 呈現超逼真畫質；Dolby Atmos® 杜比全景聲環繞音效及強大的 Harman Kardon 認證音響，帶來沈浸感十足的娛樂效果。HD IR 攝影機、Windows Hello 和最新 Intel Visual Sensing Controller 晶片，提供多項全新人工智慧功能，包括可快速人臉辨識啟用或離座鎖定保護的動態感應器；自動調節螢幕亮度和色溫的整合色彩感測器；500 萬畫素網路攝影機搭載 ASUS 3D 降噪技術，視訊通話品質更清晰。

最新第 12 代 Intel Core i7 U 系列處理器、Intel Iris® Xe 顯示卡，兩個 USB-C® Thunderbolt™ 4 連接埠可支援 75 Wh 快速充電及外接螢幕；符合 Intel Evo™ 筆電認證，效能無懈可擊，Zenbook 17 Fold OLED 將於 2022 年中上市。

ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401)

為紀念 ASUS P6300 筆電 600 天太空任務 25 週年，展現「追尋無與倫比」的品牌精神，華碩推出採用太空主題設計及特殊零重力鈦色外觀的Zenbook 14X OLED Space Edition。

上蓋配備 3.5 吋 OLED 副螢幕，能顯示自訂訊息和動畫，呈現獨特未來風 ZenVision。

Zenbook 14X OLED Space Edition 符合美國太空系統司令部超嚴苛的 SMC-S-016A 測試協定，運行時能承受 -24 至 61°C 的極端溫度及 20 到2000 Hz 的劇烈振動。

搭載第 12 代 Intel® Core™ i9 H 系列處理器、Intel® Iris Xe 顯示卡、32 GB RAM、PCIe® 4.0 x4 SSD及 Intel WiFi 6E，效能出色非凡。寬闊的 16:10 2.8K 90 Hz OLED HDR PANTONE® 驗證觸控螢幕，擁有 DisplayHDR™ True Black 500、100% DCI-P3 色域和德國萊因護眼認證，視覺栩栩如生；加上震撼的 Dolby Atmos & Harmon Kardon 音響，聲色俱全如臨實境。

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402)

全新 Zenbook 14 OLED 採用大膽現代化的全新上蓋設計，雅緻的水青瓷和沉思藍兩款新色令人耳目一新。廣視野的 16:10 2.8K 90 Hz OLED NanoEdge 550 尼特螢幕，具有 100% DCI-P3 色域並通過 PANTONE、DisplayHDR True Black 500 認證，畫面生動可期；Dolby Atmos® 杜比全景聲環繞音效與配備智慧放大器的 Harman Kardon 認證音響，強大的空間音效，完美結合最佳聽覺與視覺饗宴。

全鋁機殼厚度僅 16.9 mm、輕 1.39 kg，精巧尺寸蘊含強大效能，最高配備第 12 代 Intel® Core™ i7 P 系列處理器和 Intel Iris Xe 顯示卡、16 GB記憶體、超快速 PCIe 4.0 SSD、續航力超長的 75 Wh 電池，以及最新 Intel WiFi 6E，包含兩個 Thunderbolt 4 USB-C 在內的完整 I/O 連接埠，效能、連線功能超群絕倫。Zenbook 14 OLED 採用以 Intel® Evo™ 認證為基準所設計的技術組合，齊備反應能力、即時喚醒、電池續航力、快速充電及智慧協作等優秀效能，完美實現值得信賴的極致體驗。

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Flip CX5 配備 360 度 ErgoLift 螢幕轉軸，可依需求將 16 吋三面 NanoEdge 極窄邊框螢幕調整至任何角度，工作、學習及娛樂皆適用。16:10 螢幕較一般 16:9 多了更大的垂直空間，87% 螢幕佔比提升沉浸觀看體驗。搭載第 12 代 Intel Core i7 處理器、Intel Iris Xe 顯示卡及 16 GB 記憶體，雙頻 Intel WiFi 6E (802.11ax) 可利用更新的 6 GHz 頻段，以獲取強大穩定的訊號及超快的速度。透過選購的 Chrome Enterprise、Chrome Education Upgrade 及 Intel vPro® 平台，有助用戶進行最佳化及自訂雲端優先的工作流程和課程，達到極致生產力。

ASUS ExpertBook B5 系列 (B5402C／B5402F)



超輕量的 ASUS ExpertBook B5 商務筆電，提供 ExpertBook B5 (B5402C) 及可 360 度翻轉的 ExpertBook B5 Flip (B5402F)，在 13 吋精巧機身中納入寬廣的 14 吋螢幕。以純鋁和鎂鋁合金精密加工打造極簡機殼，突破輕量極限。Intel Core i7 處理器搭配 Intel Iris Xe 顯示卡與 48 GB 記憶體，注入強大運算能力，支援最新 Intel WiFi 6E 連線，並通過嚴格的 MIL-STD 810H 軍規認證，可靠耐用。

全新 ExpertBook B5 系列電池續航力全天候不斷電，多項先進技術讓工作效率倍增，包括：通話清晰提升會議品質的 AI 降噪功能、多功能高速儲存的雙 SSD 支援 RAID，以及可快速輸入數據資料的 ASUS NumberPad 虛擬數字鍵盤。內建指紋感測器及 TPM 2.0 安全晶片，保護用戶隱私及商業安全，亦可選購透過臉部辨識登錄的紅外線攝影機。

ASUS ProArt Display PA169CDV



為專業創作者量身打造的 ASUS ProArt Display PA169CDV ，採用 15.6 吋 4K UHD IPS 面板，相容於 DisplayHDR 400 規範，更是首款獲得PANTONE 及 Calman 雙認證的可攜式螢幕。每台螢幕出廠時皆預先校準至 Delta E < 2 色差值，並具備 10 位元色彩、100% sRGB 及 100% Rec.709 色域，呈現令人讚嘆的 4K 解析度，還原真實色彩。隨附搭載 Wacom EMR 技術的 ProArt Pen，手寫筆觸自然滑順，並相容於 ASUS Dial 一同使用，亦可客製 ASUS Dial 中 Adobe 快捷鍵功能，使工作更為流暢，效率激增。配備設計創新且用途廣泛的兩個支架：上方支架可使螢幕略微傾斜以便進行繪圖和素描，下方支架調整至理想的角度，以做為第二螢幕使用。

ASUS TUF Gaming F15／F17

全新設計的 TUF Gaming F15／F17 電競筆電靈感源自機甲動漫，搭載第 12 代 Intel Core i7-12700H 處理器及最高 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 顯示卡，強大組合創造令人難以置信的遊戲效能。

玩家可於 Armoury Crate 中開啟 GPU 模式以降低延遲，平均可提升 5~10% 效能。全新Arc Flow 風扇可在提升氣流的同時減少亂流，較前代產品更安靜且增加 13% 的氣流散熱。為營造更好的遊戲視覺效果，2022 年 TUF 系列筆電皆提供高更新率螢幕選項，包含適合快節奏 FPS 遊戲的 FHD 300 Hz／144 Hz，以及可帶來更高沉浸感的 QHD 165 Hz，並符合 MIL-STD-810H 軍規耐用等級。

ASUS TUF Dash F15

TUF Dash F15 延續前代傳統，融入 TUF Gaming DNA 以展現輕薄的外型。搭載第 12 代 Intel Core i7-12650H 處理器，以及最高配備 MUX 獨顯直連開關的 NVIDIA GeForce RTX 3070 顯示卡，效能出眾非凡。

全新 DDR5 記憶體頻率高達 4800 MHz，輕而易舉完成多工作業；雙 PCIe 4.0 SSD 插槽則可在外出時提供充足的高速儲存容量。QHD 165 Hz 高更新率螢幕涵蓋 100% DCI-P3 色域，建構沉浸感十足的遊戲體驗，同時提供創作者所需的精準色彩。Thunderbolt 4 連接埠可輕鬆添加外接式擴充基座或高速儲存裝置，並支援最高 100 W PD 快速充電。

https://www.asus.com/tw/