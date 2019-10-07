這陣子剛開學，我想很多學生們應該都在尋找一台適合自己的筆電，這次就來與大家推薦 ASUS X571 這款 15.6 吋的筆電，為什麼要推薦大螢幕筆電呢？因為電競的需求很重要，當然不只是學生打電動，現在很多人還是會依賴電腦遊戲的！這台 ASUS X571 具備有 NVIDIA GeForce GTX 1650 獨立顯示卡，對想要玩遊戲的族群來說，這是絕對不能少的！此外還配備有第九代 Intel Core i7-9750H 處理器、8GB 的記憶體與 PCIE 512GB 的 SSD 儲存空間，這樣的配置性能相當不錯，比我的電腦快上好多，學生就算有較吃重的運算跟報告都沒有問題唷！（購買：http://bit.ly/30cePXB）

來快速開箱有哪些內容物吧！主角是 ASUS X571 15.6 吋筆電，還有附上滑鼠、保證書、電源線、硬碟擴充盒與電腦包。

150W 變壓器有網格狀造型，這點讓我頗驚奇的，過往好像沒有看過類似的變壓器，我覺得還不錯看ㄟ！

ASUS X571 有兩個硬碟儲存空間，可以自己再擴充更多空間來存放檔案，尤其現在 PC 遊戲都是又肥又大，我自己在這台電腦裡面裝了五個遊戲，512GB 就只剩 100GB 的空間，若是還有什麼影片、照片、手機備份的話，那空間需求會更多的！而硬碟擴充需要搭配上盒裝內的支架，這樣才有辦法固定在主機當中。

一直以來我覺得華碩的電腦都有附上雙肩後背包電腦包是頗不錯的，就是可以第一時間讓電腦有一層保護，就像現在買手機幾乎都有送上保護殼是差不多的好康！

ASUS X571 在外型上我覺得中規中矩，因為窄邊框的關係，所以讓 15.6 吋的筆電也迷你了一些，而且這樣的配色很低調很耐看，當然實用是更重要的！

15.6 吋螢幕用全新的 NanoEdge 設計，兩側邊框縮減為 7.4mm，螢幕佔比有高達 80%，有 178 度廣視角的 IPS 螢幕，100% RGB 的色域，還有超級快速的 120Hz 螢幕更新頻率，簡單來說就是遊戲畫面會感到很順暢，畫面不會有延遲感。

ASUS X571 主要規格上搭載第九代 Intel Core i7-9750H 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce GTX 1650 獨立顯示卡，作業系統為 Windows 10 Home，以這樣的規格來說已經足以應付各種文書與娛樂需求。SSD 硬碟是 PCIE NVME 的規格，讀取寫入速度超級猛的，文後會有讀寫數據的實測。

尤其現在很多人也都學會了影音編輯，剪輯影片若是沒有獨立顯卡會稍嫌吃力，輸出影片更是會花費許多時間，這台 ASUS X571 具備一定效能，剪輯編輯影片都沒有問題！二來獨力顯卡當然是要讓你跑遊戲，我目前有測試幾款遊戲，效能也很夠力！已經算是入門級的電競筆電，如果爸爸媽媽們要幫小孩準備一台筆電，這台很可以！

以規格面來看，X571 的性能會比一般筆電還要來的好，玩遊戲也是足夠的！所以我第一時間會覺得這很適合學生族群，其實一般家用也很不錯，畢竟現在很多人都以筆電取代 PC，要有足夠的性能，偶爾玩玩遊戲不卡頓的話，ASUS X571 會是不錯的選擇！

既然是筆電也會有攜帶需求，官方數據重量為 2.1 公斤，我自己量測為 1.9 公斤，以男生來說背著走不會太吃力，只是因為是 15.6 吋的機種，所以攜帶上還是要有比較大的背包，不過官方在盒裝內也有送背包，所以等於你購入筆電的同時，馬上可以揹出門去使用囉！

在操作使用上，鍵盤的手感很不錯，上方的 F 快捷按鈕與 Fn 功能按鈕是整合在一起的。

右側邊有數字按鍵，這對很多人來說是不能缺少的習慣，我自己就是慣用側邊的數字鍵。

鍵盤支援背光，一共有三種不同的鍵盤背光亮度，有時候摸黑用電腦，鍵盤背光還是很需要的，不然會什麼都看不到啊！

當一台電腦具備效能時，相對的散熱會非常重要，電腦溫度過高不但會影響效能，更會減少壽命是真的，我們可以看到 ASUS X571 在機身後方有兩個後通風口的設計，裡面還有高效雙風扇散熱，還有兩條熱導管，這樣從裡到外的設計可以確保散熱是持續的，讓效能可以維持在最佳的狀態。

針對使用者常常接觸的手腕放置區域，我目前還真的感受不到什麼熱能，這部分也是經過強化的，散熱有特別設計過，手腕放置區讓溫度可以維持在 28 度到 35 度之間，只要比人體的溫度還要低，就不會感到機身是熱熱的，實測來看溫度抑制的非常不錯，他們將會發熱的元件配置在其他區域，再加上段所說的散熱導管、風扇與通風口來散熱，電腦持續放在桌上開了一整天，也不覺得有哪裡是非常高溫的。

接著帶大家看到 ASUS X571 筆電左側邊的配置，由左至右分別是 DC 電源、網路 RJ45、HDMI、USB 3.0、USB Type-C 3.1 與 3.5mm 音源輸出。

右側邊依序有兩個 USB 2.0 與 SD/SDHC/SDXC 讀卡機，整台筆電的 IO 是很齊全的，USB 3.0 讓你可以接上外接硬碟有更高速的讀取，USB Type-C 也能接上專屬的隨身碟、USB 2.0 可以另外接上有線的滑鼠或是印表機，要讀取記憶卡不用在外接讀卡機，整體來說方便性是相當相當足夠的，重點是他還具備有 RJ45 的網路連接埠，若是需要穩定的網路連線，接上網路線是絕佳的選擇沒錯！尤其玩遊戲時更不能受到干擾啊～雖然無線網路也有雙頻 Wi-Fi 5GHz 支援 802.11 ac，該有的規格也算是給足了！

在娛樂需求上，視覺上有 ASUS Splendid 視覺最佳化技術與 ASUS Tru2Life Video 獨家影片強化技術，透過軟體去運算每一格的畫面，能讓對比度與清晰度都最佳化，甚至可以強化暗處的細節，強化整體亮度，簡單來說就是軟體技術的 HDR，可以讓影像畫面更逼真。在聲音部分雙喇叭有 Harman Kardon 的加持，還有華碩本身的 ASUS SonicMaster 聲籟技術，當我正在撰寫這篇文章的時候，這台電腦正在播放電影，聲音效果很有渾厚的感覺，加上 15.6 吋的螢幕看電影就是爽爽的！

接著就來替大家測試遊戲看看，格鬥遊戲的順暢度很重要，加上現在遊戲的畫面有夠精緻，ASUS X571 的表現不俗，打起來的爽度真是不得了，讓我坐在電腦前一直不斷玩遊戲啊！

這次我測試幾款遊戲，現在很多遊戲的畫面都很精緻，在 ASUS X571 都可以表現得很細緻，當然順暢度也都很好，後面會提供實測影片給大家參考唷！

遊戲實測影片



△ DEAD OR ALIVE 6 生死格鬥 6 遊戲畫面實測 △ DEAD OR ALIVE 6 生死格鬥 6 遊戲畫面實測



△ DiRT Rally 2 0 拉力賽 2 遊戲畫面實測 △ DiRT Rally 2 0 拉力賽 2 遊戲畫面實測



△ DiRT Rally 2 0 拉力賽 2 遊戲畫面實測 △ DiRT Rally 2 0 拉力賽 2 遊戲畫面實測



△ Man Of Medan 黑相集棉蘭號遊戲畫面實測 △ Man Of Medan 黑相集棉蘭號遊戲畫面實測

△ STREET FIGHTER IV BENCHMARK 跑分遊戲畫面實測

跑分數據實測

△ PCMARK 8 HOME ACCELERATED 3.0 得分為 3631 分。

△ PCMARK 8 CREATIVE ACCELERATED 3.0 得分為 3669 分。

△ PCMARK 8 WORK ACCELERATED 2.0 得分為 5173 分。

△ 3DMARK ICE STORM 1.2 得分為 78951 分。

△ 3DMARK CLOUD GATE 1.1 得分為 26459 分。

△ 3DMARK SKY DRIVER 1.0 得分為 23251 分。

△ 3DMARK FIRE STRIKE 1.1 得分為 7929 分。

△ AS SSD Benchmark 測試硬碟讀取效能，讀取為 1299 MB/s，寫入為 884 MB/s。

△ CrystalDiskMark 測試硬碟讀取效能，讀取速度為 1409 MB/s，寫入為 985 MB/s，這樣的硬碟效能我覺得是頗猛的！！！

△ 透過 HD Tune 來持續測試讀取的效能，平均值也有到 752 MB/s。

△ 最後測試一款免費的 Novabench 跑分工具，分數可以得到 2319 分，跟我自己目前的筆電相比，只有記憶體有贏，其他分數算是被完爆了！若是你想要升級筆電，可以先用自己的筆電測試看看，就可以知道可能會提升多少唷！

電力續航實測

這部分沒有圖片紀錄，我實際以播放影片來看，續航力大概超過兩個小時，基本上這款筆電以效能為主，以效能為主的筆電在續航力上本來就不會那麼持久，所以若是外出使用得斟酌一下電池續航力，這是比較要注意的！不過若都在有插頭的狀態下，那也不用顧慮那麼多囉！

心得總評

開箱文即將告一段落！ASUS X571 在效能表現上絕對是可以滿足大多需求的，在機上有窄邊框的 15.6 吋大螢幕，體積相對比較小，重量還不到 2 公斤。第九代 Intel Core i7-9750H 處理器、8GB 的記憶體與 NVIDIA GeForce GTX 1650 獨立顯示卡，這樣的規格可以滿足文書與影音娛樂需求，遊戲替大家實測過也都很流暢，我覺得學生族群、一般家用族群都是很適合的，學生當然就是要偶爾一起連線遊戲一下，搞不好也有吃重的作業需要性能比電，其他個人使用可以用在影片剪輯、影片轉檔等等，也具備一定的效能，以上 ASUS X571 的開箱資訊提供給大家參考，價格不到台幣四萬元，十分吸引人！

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