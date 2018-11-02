繼 ASUS Zenfone 5 之後，國外媒體網站 Phone Arena 傳出疑似新一代 ASUS Zenfone 6 原型機的照片，這次流出了 3 款 Zenfone 6 原型機照片，從照片中可以看出，Zenfone 6 對瀏海似乎有不同的處理方式，縮小為水滴型螢幕、移動前置鏡頭至螢幕中等，後鏡頭有雙鏡頭及三鏡頭配置，一起來看看這些流出的 ASUS Zenfone 6 照片吧！
△ 將螢幕翻轉過來看看機背，將雙鏡頭從靠近邊緣處，移動到了中央，下方可以看到耳機孔同樣被保留下來。
△ 第二款則是將大家都放在中間的前置鏡頭，向右邊移動了一些，雖然這樣總比放在螢幕中間好，但是不對稱的視覺感，好像比原本的瀏海螢幕看起來更不行～
△ 第三款是我個人覺得最正常，也最接近就是 Zenfone 6 的樣子啦！在正中央的水滴螢幕，還留了一點下巴。
△ 背面是一個 3 鏡頭的配置，目前仍然不知道這三顆哪些鏡頭分別是廣角、遠距還是標準，但依照目前市場的趨勢，這三種配置的鏡頭，是絕對跑不掉的啦～至於真正的 ASUS Zenfone 6 最終會是什麼模樣，就讓我們靜待佳音，等到發表會時答案就會揭曉啦！
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