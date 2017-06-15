ASUS ZenFone AR 正式上市，是讓人感到非常特別的手機，坦白說我對 AR 的認知都還沒有那麼多，只停留在寶可夢可以開啟 AR 功能，沒想到如今有 AR 手機出現，到底真實世界與虛擬世界可以有多少的火花，這個就等之後評測再來給大家更詳細的解答囉！等不及的朋友直接買當然也可，定價 24990 元。ASUS Store： http://store.asus.com/tw/item/201706AM050000066 PChome 24 小時購物： http://24h.pchome.com.tw/prod/DGCC68-A90085CTV Yahoo! 購物中心： https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/ASUS-ZenFone-AR-7186805.html momo 購物網： https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4790511 神腦線上： https://online.senao.com.tw/Product/050317160002

7 月 2 日以前購買，還送總價值 NT$ 4,980 元的原廠智慧型皮套及 ROG Orion 電競耳機

華碩今宣布接連於 2017 國際消費性電子展（CES）、台北國際電腦展（COMPUTEX）中驚艷亮相的全新「ASUS ZenFone AR」智慧型手機，即日起正式在 ASUS Store、PChome 24 小時購物 / Yahoo! 購物中心 / momo 購物網，以及神腦線上、神腦國際數位與官網公告之全台展售店同步上市！6月16日起亦將於中華電信獨家販售，搭配大 4G 金讚 1,399 型資費，手機只要 NT$ 9,990 元，華碩董事長施崇棠於今日記者會中表示，「華碩一直以來皆以先鋒領導之姿追求革命性創新，並憑藉對科技的執著與熱情，征服許多他人眼中不可能的任務，ZenFone AR 為全球首款支援 Tango 及 Daydream 技術的智慧型手機，可無縫串接『真實世界』與『虛擬世界』，將為使用者帶來最無與倫比的嶄新行動智慧生活！」；另外，中華電信行動通信分公司涂元光總經理也表示，「這次獨家與華碩合作推出ZenFone AR，看好新科技帶給消費者生活中更多元的想像及應用，不斷創新突破，一起推動行動虛擬實境未來的發展。」

全新 AR 擴增實境

「2300 萬畫素 PixelMaster 3.0 高解析度鏡頭」

ASUS ZenFone AR 同時也是目前世界上內建 Tango 技術的最輕薄智慧型手機，其搭載專為擴增實境（AR）量身訂製的獨家三鏡頭系統 ASUS TriCam™，包含：可在移動狀態下追蹤使用者位置的「動態追蹤鏡頭」，以及能測量自身與周遭物體距離的「深度感測鏡頭」再加上可俐落捕捉當下環境影像的；可精準記憶、繪製三度空間地圖，讓虛擬物件更自然融入真實的生活場域，成就令人耳目一新的AR體驗，使用者得以前所未有的方式與世界互動，以及從事各項精彩娛樂，例如：添購家具時，無需事先丈量或親至實體店面，即可讓虛擬家具等比例呈現家中，直覺預覽擺放效果；甚至還能結合現實情境，隨時隨地與可愛的虛擬寵物遊玩同樂。iStaging 數位宅妝執行長李鐘彬表示：「全新AR擴增實境，可超越空間限制、預見未來，是人、物與時空之間的完美橋樑，藉由視覺感官的強化，將能讓大眾感受更豐富、更接近世界的超現實。」

超真實VR虛擬實境

為全方位支援 Google 虛擬實境（VR）頭戴式裝置 Daydream View ，ASUS ZenFone AR 配備 5.7吋 Super AMOLED 顯示螢幕，不僅具備 2K WQHD（2560 X 1440）超高解析，還可提供明亮鮮豔的繽紛色調與深邃沉穩的暗部畫面，再搭配桌電等級的 Adreno™ 530圖像處理器（GPU），以及能追蹤細微頭部動作的高保真感應器相輔相成，使用者無論是進行街景地圖的全景探索、於 YouTube、Netflix、Hulu 或 HBO 欣賞引人入勝的VR電影，還是挑戰驚心動魄的第一人稱視角遊戲，如：《Gunjack 2》和《Need for Speed》，皆能深刻感受震撼逼真的視覺衝擊！

世界第一效能

全新 ASUS ZenFone AR 搭載針對 Tango 技術優化的強大處理器—Qualcomm® Snapdragon™ 821，以及全球首創 8GB 記憶體，內蘊無懈可擊的剽悍效能，可輕鬆滿足 AR、VR 運作時的嚴苛需求，使用者即使同時開啟數十個應用程式，切換時亦順暢穩定；此外，ZenFone AR 另內建 128GB UFS 2.0 快閃儲存裝置，不僅可儲存大量的照片、影片、音樂及遊戲，還能提供媲美固態硬碟 SSD 的讀取速度達 525MB/s，為使用者帶來更快意便捷的數位生活體驗！

「聲」歷其境的極致享受

除了無可比擬的頂尖視訊，對於 AR、VR 同等重要的聽覺部分，ASUS ZenFone AR 亦毫不妥協，其搭載獨家 SonicMaster 3.0 聲籟技術，並配備新一代五磁鐵喇叭、NXP 智慧型放大器，可提高音訊解析度與音量、詮釋廣闊音域，傳遞澄澈不失真的洪亮好聲音，同時還內建 DTS Headphone:X™ 技術，使用者搭配耳機等相容設備，即可享有通過 Hi-Res Audio（HRA）認證的 24-bit / 192kHz（4 倍 CD）超高解析音質，與富沉浸感的 7.1 聲道環繞音效，打造最有「聲」有「色」的影音饗宴。

定格生活美好瞬間

ASUS ZenFone AR 主鏡頭採用 Sony® IMX318 感光元件與 f/2.0 大光圈，搭配獨家 TriTech 三混對焦技術，以及 4 軸光學防手震（OIS）、3軸電子防手震（EIS）技術，不論白天、黑夜，還是在室內、戶外，皆能隨心所欲拍下一張張清晰銳利的動人照片；此外，使用者還可透過手動模式彈性微調快門速度、對焦、白平衡、曝光值、ISO 感光度等參數，讓專業攝影變得前所未見的簡單。全新 ZenFone AR 不僅可提供 4K UHD 影像錄製，亦支援 RAW 圖檔格式，可完整記錄相機感光元件拍攝的所有資料，確保攝影愛好者們在編輯、處理圖像時，也能擁有絕佳的自由性與靈活度！

再現經典工藝

內外兼具並榮獲 COMPUTEX 2017 最佳產品獎（Best Choice Award）肯定的 ASUS ZenFone AR，將先進創新科技悉數融入充滿設計巧思的簡約機身；其以拋光皮革製成的質感背蓋，搭配精雕細琢的金屬邊框，既典雅又時尚，單手握持亦溫潤舒適；而鏡頭模組四周的槍黑髮絲紋不銹鋼材，除可避免鏡頭刮傷，提供卓越防護，還能彰顯使用者低調奢華的雋永品味，成為眾人目光焦點。

ASUS ZenFone AR 規格表