視覺設計最關鍵的因素就是配色，如何挑選適合的色彩配色真是一門學問，艾倫推薦一款可解救眾多設計師、美編們煩惱的 Coolors 配色產生器， 可以線上快速產生各式各樣的配色，挑錯顏色配錯產品這可是視覺設計的大忌，有了 Coolors 幫助我們可更輕鬆的挑選合適的色彩搭配。
Coolors 網站：https://coolors.co/
▽ Coolors 目前有網頁版、iOS版、Adobe Add-ons、Chrome瀏覽器 擴充功能，但只有網頁版是免費使用，iOS版、Adobe Add-ons、Chrome瀏覽器 擴充功能都是需要付費購買。按下「Start the Generator, it's free!」就能直接進入網頁版，需要設定暱稱、信箱、密碼來註冊帳號，送出資料時 Coolors 會傳一份認證碼到剛註冊時填寫的信箱裡，大家記得去收信唷！
▽ 一進網頁就會出現五種條列狀的色票，Coolors 已經開始幫大家配色了，眼前的眼色不喜歡可以按「空白鍵」來更換。
▽ 每個顏色的下方都有色票號碼。
▽ Lock 這小技巧大家可以學一下，把滑鼠移到色彩上時會顯現一排工具列，假設五種顏色我們只有兩種是我們需要的，可以按下鎖頭圖示將這兩個顏色鎖定起來，繼續按空白鍵，Coolors 會繼續更換其他三款的配色。
▽ 對於色彩較有研究的美編也可以自行調配顏色比例。
▽ 工具列的 Alternative shades 這是替代色調的功能，按下後鄰近的色彩都會顯現，也能這樣挑選色彩來搭配。
▽ 視覺設計需要的配色一定不是自己看高興就好，想要分享我們選擇好的配色時只要按下 Export，有六種匯出的方式。
▽ 也可以直接複製網址分享給其他人。
Coolors 配色產生器真是救星呀！你也有配色的困擾嗎？快來找救星吧！
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