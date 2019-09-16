Mixkit Art 吸眼球的藝術插畫圖庫，免費下載可商用

2019-09-16 07:42:34 9M87

Mixkit

你找到的圖庫，都不是你喜歡的嗎？今天要來跟大家分享一款插畫圖庫「Mixkit Art」，它是我們曾經分享過的 Mixkit 影片素材網站下面的分類，「Mixkit Art」裡面收藏了許多高品質的藝術插畫，風格感非常強烈，提供大家免費商業使用、下載，分類相當多元包含動物、大自然、美食、家庭等，下載尺寸細心的提供 3 種尺寸，大家趕快把這款風格強烈的藝術插畫圖庫加入書籤裡面，有需要的時候就能夠馬上開啟挖寶～

Mixkit

△ 進入首頁之後就可以看到有許多藝術感強烈的插畫，往下滑就可以開始挖寶囉，與一般的圖庫真的不太一樣，裡面的圖片素材，都是讓人覺得印象深刻的圖片，品質也無可挑剔。

免費商用插畫

△ 如果你想要用分類來檢索的話，可以在縮圖上方找到分類頁籤，一共有 12 種分類分別為，關係、心情、活動、居家、城市、慶祝、動物、飲食、自然等 12 種分類，直接點擊就可以找到該分類的藝術插畫。

免費圖庫推薦

△ 點擊進去圖片之後，就可以看到大尺寸圖片，畫面最上方有這個插畫的文字說明，如果要下載圖片的話，點擊右上角的 Download 就可以囉。

Mixkit

△ 點擊之後會有 3 種尺寸可以選擇，分別為原始尺寸、手機尺寸以及電腦尺寸，下載無特定格式，依照來源有所不同，但不外乎為 PNG、JPG 格式。選擇好尺寸並點擊之後，圖片就會馬上開始下載，完全免登入、免註冊，提供大家個人使用、商業使用。

可商用動物插畫下載

△ 下載：可商用動物插畫下載

可商用食物插畫下載

△ 下載：可商用食物插畫下載

可商用風景插畫下載

△ 下載：可商用風景插畫下載

可商用人像插畫下載

△ 下載：可商用人像插畫下載

可商用情境插畫下載

△ 下載：可商用情境插畫下載

https://mixkit.co/art/

Mixkit Art 吸眼球的藝術插畫圖庫，免費下載可商用 相關文章

訪客留言

Mixkit Art 吸眼球的藝術插畫圖庫，免費下載可商用 參考資料

Mixkit Art 免費藝術圖案和插畫下載，可自由使用於商業用途| Kim 創業 ...
今年初在「Mixkit 免費高畫質影片素材網，可自由下載使用於商業用途」一文 ... 屬於兩種不同類型，Mixkit Art 收錄的是很好看的藝術圖案和插畫，這些圖案都 ... 主要分類從右上角「Art」可以找到，如果你想找的是影片素材，那就點選另&nbsp;...
Mixkit 推出高品質藝術圖、 插圖免費素材 個人、商用皆可
今年二月時，我們曾就介紹過這個 Mixkit 素材網站，但當時它只提供高品質影片片段，並沒有其他免費素材，而最近它們再度新增一個專區，而且還是市面上少見的「藝術圖、 插圖免費素材 」，分類非常豐富，從情感、房子、活動、城市、食物、動物等 ... ...
Mixkit 免費可商用的高畫質影片素材庫，多主題過場免費下載
Mixkit 免費可商用的高畫質影片素材庫，多主題過場免費下載 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 作者： Esor Huang 2月 19, 2019 老師製作上課用影片時，需要做一個漂亮的開場、串場。在 YouTube 上傳一個宣傳或教學影片時 ... ...
免费可商用！超多高质量的插画素材都在这个网站了！ - 优设网- UISDC
年初在《免费可商用！这个网站有超多好看又能打的高质量视频素材！》 ... 开启Mixkit Art 可以在首页看到不少推荐的插图设计，或是拥有相同风格的 ... 收录许多高品质、精心设计的艺术图案和插画；; 免费下载，可自由使用于商业或&nbsp;...
免費貼圖| Kim 創業讀書會
Mixkit Art 免費藝術圖案和插畫下載，可自由使用於商業用途 ... Video 屬於兩種不同類型，Mixkit Art 收錄的是很好看的藝術圖案和插畫，這些圖案都有著非常強烈的配色， ... 主要分類從右上角「Art」可以找到，如果你想找的是影片素材，那就點選另一個「Video」，兩邊的 ..... 喜歡IM Free 免費網頁設計圖庫，照片來自Flickr 可商業使用 嗎？
最新 23 個 CC0 免費圖庫、圖片、素材懶人包【2019 版】 - TechMoon 科技月球
23 個可商用免費圖片下載網站，讓你創作更加順暢！不管你的目的是製作廣告、撰寫部落格、製作產品標籤...等等各種用途，你大多都會需要使用到圖片資源，因此這時候「可商用圖片」、「無版權圖片」就顯得非常重要了。
[年度精選] 辦公室裡一定用得上的100種免費資源下載 | 經理人
所以在這篇文章裡，我整理了九個可以下載免費 圖示的資源網站。10.十萬 icon 圖示免費下載，傳神的設計與簡報符號圖案 ... 免費商用英文書信範例 1checker 英文寫作練習中文站 最後這則是一個中文版的英文文法資源網站，他不只可以檢查文法，他甚至 ... ...
免費可商用！超多高質量的插畫素材都在這個網站了 - 每日頭條
雖然 Mixkit Art 是 Mixkit 底下的一個分類，但和 Mixkit Video 屬於兩種不同類型，Mixkit Art 收錄的是很好看的藝術圖案和插畫，這些圖案都有著非常強烈的配色，加上簡單、舒服的構圖設計。依照網站授權說明，網站上所有插圖皆能免費下載、自由使用，無論是 ... ...
免費可商用！超多高質量的插畫素材都在這個網站了- 每日頭條
後來這個網站團隊再推薦給我另一個公司旗下的素材庫Mixkit Art，本來以為是另 ... 屬於兩種不同類型，Mixkit Art 收錄的是很好看的藝術圖案和插畫，這些圖案都 ... 插圖皆能免費下載、自由使用，無論是商業或非商業用途，亦可複製、修改或 ... 主要分類從右上角「Art」可以找到，如果你想找的是影片素材，那就點選另&nbsp;...
Mixkit Art 免費藝術圖案和插畫下載，可自由使用於商業用途 - RiS社群 | FileMaker 跨平台企業應用
今年初在「 Mixkit 免費高畫質影片素材網，可自由下載使用於商業用途 」一文介紹過這個 圖庫 ，主要以收錄高畫質的影音素材為主，無論商業或非商業都能自由使用，可複製、修改免標註來源出處，後來這個網站團隊再推薦我另一個公司旗下的素材庫 ... ...