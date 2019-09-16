你找到的圖庫，都不是你喜歡的嗎？今天要來跟大家分享一款插畫圖庫「Mixkit Art」，它是我們曾經分享過的 Mixkit 影片素材網站下面的分類，「Mixkit Art」裡面收藏了許多高品質的藝術插畫，風格感非常強烈，提供大家免費商業使用、下載，分類相當多元包含動物、大自然、美食、家庭等，下載尺寸細心的提供 3 種尺寸，大家趕快把這款風格強烈的藝術插畫圖庫加入書籤裡面，有需要的時候就能夠馬上開啟挖寶～

△ 進入首頁之後就可以看到有許多藝術感強烈的插畫，往下滑就可以開始挖寶囉，與一般的圖庫真的不太一樣，裡面的圖片素材，都是讓人覺得印象深刻的圖片，品質也無可挑剔。

△ 如果你想要用分類來檢索的話，可以在縮圖上方找到分類頁籤，一共有 12 種分類分別為，關係、心情、活動、居家、城市、慶祝、動物、飲食、自然等 12 種分類，直接點擊就可以找到該分類的藝術插畫。

△ 點擊進去圖片之後，就可以看到大尺寸圖片，畫面最上方有這個插畫的文字說明，如果要下載圖片的話，點擊右上角的 Download 就可以囉。

△ 點擊之後會有 3 種尺寸可以選擇，分別為原始尺寸、手機尺寸以及電腦尺寸，下載無特定格式，依照來源有所不同，但不外乎為 PNG、JPG 格式。選擇好尺寸並點擊之後，圖片就會馬上開始下載，完全免登入、免註冊，提供大家個人使用、商業使用。

△ 下載：可商用動物插畫下載

△ 下載：可商用食物插畫下載

△ 下載：可商用風景插畫下載

△ 下載：可商用人像插畫下載

△ 下載：可商用情境插畫下載

https://mixkit.co/art/