你的圖片需要用的 3D 卡通人像素材嗎？小編最近發現一款 Humans 3D 卡通人像素材圖庫，裡面有多種立體 PNG 素材，兩個角色共 20 種主題動作，每個動作有 4 種服裝搭配，並且能夠搭配太陽眼鏡、髮型等配件，擁有高度客製化的功能，適合需要自訂圖片素材的美編們，不過這款 Humans 3D 卡通人像圖庫並非完全提供給大家免費使用，但還是有提供免費試用 Demo 圖給大家，這邊就來帶大家實際操作一次如何下載取得吧。另外有一款平面的人物圖庫 Human Pictogram 2.0，這邊就有比較齊全的圖片可以挑選，有需要的朋友可以去挖寶。

進入 Humans 3D 卡通人像圖庫之後，就可以看到許多人像圖片素材，其實還滿吸睛的，連騎滑板車、玩 VR 眼鏡等情境都有，算是很跟得上流行的圖庫。

滑到最下面之後，就可以看到 Just Demo 的免費下載，免費下載包裡面有 1 個角色、1 種動作、4 套服裝，如果你希望你的設計與其他人更與眾不同一點，右邊的付費方案會比較適合你一些。

按下 Download 之後，在價格欄位輸入 0 就可以下載 Demo，當然你要支持創作者也可以依能力斗內。

接著在欄位輸入 Email 後就可以取得載點。

按下「查看內容」取得載點。

點擊 Download 後就可以下載 3D 人物 PNG 素材囉。

下載後就可以看到 3D 素材啦，載點直接幫大家準備好在下面了，直接點擊就能夠取得 Demo 版的 3D 卡通人像素材，有需要的朋友自行收下囉。

下載：

Humans 3D 卡通人像圖片