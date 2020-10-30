免費圖片素材下載

你的圖片需要用的 3D 卡通人像素材嗎？小編最近發現一款 Humans 3D 卡通人像素材圖庫，裡面有多種立體 PNG 素材，兩個角色共 20 種主題動作，每個動作有 4 種服裝搭配，並且能夠搭配太陽眼鏡、髮型等配件，擁有高度客製化的功能，適合需要自訂圖片素材的美編們，不過這款 Humans 3D 卡通人像圖庫並非完全提供給大家免費使用，但還是有提供免費試用 Demo 圖給大家，這邊就來帶大家實際操作一次如何下載取得吧。另外有一款平面的人物圖庫 Human Pictogram 2.0，這邊就有比較齊全的圖片可以挑選，有需要的朋友可以去挖寶。

Humans 3D 人物圖片素材

進入 Humans 3D 卡通人像圖庫之後，就可以看到許多人像圖片素材，其實還滿吸睛的，連騎滑板車、玩 VR 眼鏡等情境都有，算是很跟得上流行的圖庫。

Humans 3D 人物圖片素材

滑到最下面之後，就可以看到 Just Demo 的免費下載，免費下載包裡面有 1 個角色、1 種動作、4 套服裝，如果你希望你的設計與其他人更與眾不同一點，右邊的付費方案會比較適合你一些。

免費圖片素材下載

按下 Download 之後，在價格欄位輸入 0 就可以下載 Demo，當然你要支持創作者也可以依能力斗內。

3D圖庫

接著在欄位輸入 Email 後就可以取得載點。

人類3D角色素材

按下「查看內容」取得載點。

Humans 3D 人物圖片素材

點擊 Download 後就可以下載 3D 人物 PNG 素材囉。

Humans 3D 人物圖片素材

下載後就可以看到 3D 素材啦，載點直接幫大家準備好在下面了，直接點擊就能夠取得 Demo 版的 3D 卡通人像素材，有需要的朋友自行收下囉。

下載：
Humans 3D 卡通人像圖片

Humans 3D 卡通人像圖片素材，共有 80 種角色 20 種情境動作可自訂 相關文章

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