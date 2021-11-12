HIDEBG 免費線上圖片編輯工具，要去背/模糊背景/卡通化/背景黑白都可以！

在做美編、或網頁設計的你，需要一個方便的圖片編輯工具嗎？不妨試試這款好用的 HIDEBG 線上圖片編輯工具吧！HIDEBG 是一款免費線上工具，這個網站可幫你的圖片進行完美去背、模糊背景、人物卡通化以及背景轉黑白，除此之外，你還能在網站使用旋轉、剪裁、加入文字、相框、置換背景、尺寸調整等圖片編輯功能，真的相當好用又方便，相信對有做過設計的朋友，一定很快就能上手！更多好用的圖片編輯工具，可參考這篇：Pixlr X 線上免費圖片編輯器！

HIDEBG 使用介紹

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進到 HIDEBG 網站後，你會看到網站最上方的 4 大主要功能，從左到右分別為移除背景、模糊背景、卡通化及背景黑白化。

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那麼小編就依序上方的功能順序來介紹，首先點開「Auto Remove Background（移除背景）」功能後，請點選左上方「UPLOAD PHOTO」來上傳圖片，上傳後網站就會自動幫你移除圖片背景，效果真的很不錯。

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移除背景後，我們可以使用上方的工具，對圖片進行更換圖片背景、旋轉、加入濾鏡、文字、裁剪、加入相框等相關圖片編輯。

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而點開「Auto Blur Background（模糊背景）」功能，可以將你的圖片背景變模糊。

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「Auto Face Cartoonizer（卡通化）」功能則可以讓你的人物卡通化。

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最後，「Auto Black & White（背景黑白）」則可以讓你的圖片背景背成黑白，好凸顯你的人物，此更功能相當實用，若你的圖片都編輯好之後，便可點選左下角的「下載」按鈕將圖片儲存到電腦中囉！下面連結直接點過去就可使用，喜歡的朋友趕快收下吧～

HIDEBG：https://hidebg.com/

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