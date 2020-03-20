你在尋找風格獨特的手繪插圖嗎？今天小編要跟大家分享的這款 Open Peeps 黑白風格人物插圖，是一位名為 Pablo Stanley 的設計師親手繪製，並且使用 CC0 授權，免費開放給大家使用，無論用途是商業、個人，不須經過作者授權即可使用，此外還有許多手繪元素可以做組合，包含：表情、衣服、髮型、站姿、坐姿、配件、鬍鬚、配色等，最多有超過 58 萬種組合可以自己隨意搭配，大家趕快把大師的手繪作品收下吧！你也可以參考：irasutoya 日本高品質 PNG 插畫素材圖庫，免費下載可商業使用





在下載頁面中，右方的價格中輸入金額即可下載，你可以輸入 0 元，當然你也可以捐一杯咖啡的錢，算是對設計師表達感謝之意，輸入完金額後按下下方我想要這個即可。

然後輸入自己的 Email 按下獲取。

在此頁面中，按下「查看產品」就可以到達下載頁面啦。

你可以根據自己使用的設計軟體來下載，像是 Figma、Sketch、XD 或是 Studio 來組合不同的手繪風格人物，若你沒有上述軟體，也可以下載 ZIP 檔，裡面有一般人較常使用的 PNG、SVG 檔可供使用。

下載壓縮檔後，不同的素材依照資料夾分類，大家就可以開始利用這些手繪素材囉！

https://gumroad.com/l/openpeeps